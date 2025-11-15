Στον τελικό ο ασταμάτητος Σίνερ (vid)

Τη 13η νίκη του σε ισάριθμους αγώνες με τον Άλεξ Ντε Μινόρ σημείωσε ο Γιάνικ Σίνερ και θα διεκδικήσει τον τίτλο στο ATP Finals για τρίτη σερί χρονιά.

Ο ασυγκράτητος Ιταλός (Νο.2) ξεπέρασε το εμπόδιο του 26χρονου Αυστραλού (Νο.7) με 7-5, 6-2 σε 1 ώρα και 52 λεπτά και θα μονομαχήσει αύριο (16/11) για το τρόπαιο με τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Κάρλος Αλκαράθ και τον Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ (21.30).

Ο Σίνερ έφτασε στον τελικό της διοργάνωσης αήττητος (4/4) και χωρίς να έχει χάσει καν σετ (τρέχει τώρα ένα σερί 18-0 στο Τορίνο) ή service game! Ήταν, μάλιστα, η 30η διαδοχική νίκη του indoors και φαίνεται ότι είναι το μεγάλο φαβορί για τον τρίτο, καθότι αγωνίζεται και μπροστά στο κοινό του...

Πιθανή νίκη του Αλκαράθ επί του Αλιασίμ, βέβαια, θα κάνει σαφώς πιο δύσκολο το έργο του, καθώς ο 22χρονος Ισπανός τον έχει νικήσει στις τέσσερις από τις πέντε φετινές αναμετρήσεις τους και προηγείται στο head to head με 10-5. Μάλλον είναι ο μοναδικός παίκτης μπορεί να τον σταματήσει αυτή τη στιγμή, ακόμα και αν μιλάμε για indoor τουρνουά...

Σε μία σεζόν που σημαδεύτηκε από την τρίμηνη τιμωρία του λόγω ντόπινγκ, ο Γιάνικ έχει καταφέρει να φτάσει στους τελικούς των τεσσάρων Grand Slam και του ATP Finals! Κάτι ανάλογο έχουν πετύχει μόνο οι Ρότζερ Φέντερερ (2007, 2007) και Νόβακ Τζόκοβιτς (2015, 2023).

Συνολικά φέτος έχει 10 τελικούς σε 12 τουρνουά!