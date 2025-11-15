Ο Αλιασίμ «γκρέμισε» τον Ζβέρεφ και προκρίθηκε για πρώτη φορά στα ημιτελικά (vid)

Ο Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ πέτυχε σπουδαία νίκη στο Τορίνο, επικρατώντας του Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 6-4, 7-6 (4) και κατακτώντας το τελευταίο εισιτήριο για τα ημιτελικά του ATP Finals. Με αυτή τη νίκη, ο Καναδός άφησε εκτός διοργάνωσης το Νο.3 της παγκόσμιας κατάταξης και δις πρωταθλητή του θεσμού.

Στο πρώτο σετ ο Αλιασίμ έσωσε break points τόσο στο 5ο όσο και στο 9ο game, κρατώντας το σερβίς του στις κρίσιμες στιγμές. Στο 10ο game ήταν για πρώτη φορά απειλητικός στο σερβίς του Ζβέρεφ, χάνοντας αρχικά τριπλό break point, όμως στη συνέχεια κατάφερε να «σπάσει» το σερβίς του Γερμανού και να κλείσει το σετ με 6-4.

Το δεύτερο σετ ήταν πιο αμφίρροπο, με χαμένες ευκαιρίες και για τους δύο, χωρίς όμως break. Στο tie-break, ο Καναδός ανέβασε ξανά ρυθμό και με τέσσερις σερί πόντους από το 3-4 έφτασε στο 7-4 και στη μεγάλη νίκη, ολοκληρώνοντας ιδανικά την υπέρβαση που είχε αρχίσει μετά την ανατροπή απέναντι στον Μπεν Σέλτον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αλιασίμ μπήκε στο ATP Finals ως 8ος, έχασε τα τρία πρώτα σετ του τουρνουά και έμοιαζε κοντά σε αποκλεισμό. Ωστόσο, με δύο συνεχόμενες νίκες - απέναντι σε Σέλτον και Ζβέρεφ - ανέτρεψε πλήρως τα δεδομένα και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Εκεί τον περιμένει ο Κάρλος Αλκαράθ, τον οποίο δεν έχει καταφέρει να νικήσει στις τέσσερις τελευταίες αναμετρήσεις τους (ο Ισπανός προηγείται με 4-3 συνολικά). Ο μεταξύ τους ημιτελικός θα είναι ο δεύτερος της ημέρας και θα ξεκινήσει στις 21:30.

Στον πρώτο ημιτελικό, ο Γιάνικ Σίνερ θα αναμετρηθεί με τον Άλεξ Ντε Μινόρ.