Με 3/3 στα ημιτελικά και ο Σίνερ (vid)

Ακολουθώντας τα χνάρια του μεγάλου αντιπάλου του Κάρλος Αλκαράθ, ο Γιάνικ Σίνερ ολοκλήρωσε χωρίς απώλειες την πρώτη φάση του ATP Finals.

Ασυναγώνιστος στο Τορίνο ο 24χρονος Ιταλός (Νο.2), υπέταξε με 6-3, 7-6(3) τον Μπεν Σέλτον (Νο.5) σε 94 λεπτά και θα πάει στα ημιτελικά της διοργάνωσης με 3/3.

Είναι η όγδοη σερί νίκη του στο τουρνουά μετά την ήττα του από τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον τελικό του 2023 και έκτοτε δεν έχει χάσει ούτε σετ. Είναι, μάλιστα, τέτοια η κυριαρχία του indoors, που τρέχει ένα σερί 29 διαδοχικών νικών!

Αυτή ήταν η όγδοη νίκη του σε εννιά αγώνες με τον 23χρονο Αμερικανό, κόντρα στον οποίο έχει κερδίσει 19 συνεχόμενα σετ! Ο Σέλτον, πάντως, που φεύγει χωρίς νίκη από το ντεμπούτο του στο Τορίνο, είναι ο μοναδικός τενίστας που έχει φτάσει τον Σίνερ σε τάι μπρέικ.

Ως πρώτος στο Bjorn Borg Group θα αναμετρηθεί στην τετράδα με τον δεύτερο του Jimmy Connors Group, τον Άλεξ Ντε Μινόρ, ενώ ο Αλκαράθ θα περιμένει τον νικητή του βραδινού ματς Ζβέρεφ-Αλιασίμ.

Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ πιθανό να δούμε φέτος έναν ακόμα τελικό ανάμεσα στους δύο καλύτερους παίκτες στον κόσμο!

Θυμίζουμε ότι με τη νίκη του επί του Λορέντζο Μουζέτι, ο Κάρλος εξασφάλισε το year-end Νο.1, κάτι που σημαίνει ότι ο Γιάνικ θα ολοκληρώσει τη σεζόν στο Νο.2.