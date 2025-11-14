Βραβεύτηκε για το Νο.1 ο Αλκαράθ (vids)

Ο Κάρλος Αλκαράθ εξασφάλισε χθες το year-end No.1 και σήμερα σήκωσε την κούπα του!

Ο 22χρονος Ισπανός βραβεύτηκε στην Inalpi Arena στο Τορίνο και δήλωσε, φυσικά, περήφανος για το σπουδαίο επίτευγμά του. Είναι, μάλιστα, η δεύτερη φορά που τα καταφέρνει, καθώς και το 2022 είχε ολοκληρώσει τη σεζόν στην κορυφή.

«Το να είμαι Νο.1 είναι κάτι για το οποίο αγωνίζομαι σκληρά καθημερινά», είπε ο νεαρός τενίστας, λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης Σίνερ-Σέλτον για το ATP Finals. «Είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα που έχω αυτή τη στιγμή και χαίρομαι που μπορώ να το μοιραστώ μαζί τους. Είναι σπουδαίο επίτευγμα και σημαίνει τα πάντα για εμένα».

Η σεζόν ήταν καταπληκτική για τον Καρλίτος και αρκεί να ρίξετε μια ματιά στη φετινή λίστα των τροπαίων του: Ρότερνταμ, Μόντε Κάρλο, Ρώμη, Παρίσι, Queen's, Σινσινάτι, Νέα Υόρκη, Τόκιο, ενώ αυτή την εβδομάδα διεκδικεί το ATP Finals!

Έχει περάσει με 3/3 στα ημιτελικά της διοργάνωσης και θα βρει αύριο (15/11, 21.30) εκεί τον νικητή του αποψινού ματς Ζβέρεφ-Αλιασίμ (21.30). Το άλλο ζευγάρι της τετράδας είναι Σίνερ-Ντε Μινόρ (15/11, 15.30).