Εύκολες νίκες για Σβιόντεκ και Ριμπάκινα (vids)

Ίγκα Σβιόντεκ και Έλενα Ριμπάκινα ξεκίνησαν εντυπωσιακά την πορεία τους στο WTA Finals του Ριάντ και έκαναν το πρώτο βήμα για πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Εξαιρετική η Πολωνή, Νο.2 στον κόσμο, υπέταξε την Μάντισον Κις (Νο.7) με 6-1, 6-2 σε μόλις 61 λεπτά, ανοίγοντας την αυλαία για το Serena Williams Group.

Χάρμα οφθαλμών, όμως, ήταν και η 26χρονη Καζάκα (Νο.6), που χρειάστηκε μόνο 57 λεπτά για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Αμάντα Ανισιμόβα (Νο.4) με 6-3, 6-1!

Τη Δευτέρα (3/11) θα αναμετρηθούν οι δύο νικήτριες και οι δύο ηττημένες και τότε θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει το τοπίο σχετικά με την πρόκριση στην τετράδα.

Αύριο (2/11) μπαίνει στη μάχη και το Steffi Graf Group, με το πρόγραμμα να ξεκινάει με Σαμπαλένκα-Παολίνι (16.00) και να ακολουθεί το ματς Γκοφ-Πεγκούλα.