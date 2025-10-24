MENU
«Καυτός» Σίνερ, με συνοπτικές διαδικασίες στην τετράδα! (vid)

Τένις
Ο κορυφαίος του ταμπλό και Νο.2 του κόσμου, δεν επέτρεψε ούτε ένα μπρέικ πόιντ σε ολόκληρο το παιχνίδι, «έσπασε» μια φορά σε κάθε σετ το σερβίς του Αλεξάντερ Μπούμπλικ, έχοντας αρκετές ευκαιρίες για να κάνει περισσότερα και επικρατώντας με 6-4, 6-4 σε 76 λεπτά για το Erste Bank Open στη Βιέννη!

Ο Γιανίκ Σίνερ κυριάρχησε, λοιπόν και πανηγύρισε την 7η νίκη σε 9 συναντήσεις (7-2) του επί του Ρώσου τενίστα που αγωνίζεται ως... Καζάκος (σ.σ. από το Καζακστάν).

Έτσι, ο πρωταθλητής της Βιέννης 2023, έφθασε τις πέντε συνεχόμενες επικρατήσεις απέναντί του και αύριο (25/10) θα παίξει με το νικητή του ζευγαριού Μουζέτι - Μουτέ.

