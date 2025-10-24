«Καυτός» Σίνερ, με συνοπτικές διαδικασίες στην τετράδα! (vid)

Ο Γιανίκ Σίνερ κυριάρχησε, λοιπόν και πανηγύρισε την 7η νίκη σε 9 συναντήσεις (7-2) του επί του Ρώσου τενίστα που αγωνίζεται ως... Καζάκος (σ.σ. από το Καζακστάν).
Έτσι, ο πρωταθλητής της Βιέννης 2023, έφθασε τις πέντε συνεχόμενες επικρατήσεις απέναντί του και αύριο (25/10) θα παίξει με το νικητή του ζευγαριού Μουζέτι - Μουτέ.
