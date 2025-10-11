Οικογενειακή υπόθεση ο τελικός στη Σανγκάη! (vids)

Ο Αρτούρ Ριντερκνές έκανε τη μεγάλη ανατροπή κόντρα στον Ντανίλ Μεντβέντεφ και θα μονομαχήσει για τον τίτλο στη Σανγκάη με τον ξάδερφό του, τον Βαλεντέν Βασερό!

Ο 30χρονος Γάλλος (Νο.54) επικράτησε του 29χρονου Ρώσου (Νο.18) με 4-6, 6-2, 6-4 σε 2.5 ώρες και προκρίθηκε για πρώτη φορά σε τελικό Masters!

Τους τελευταίους πόντους του αγώνα παρακολούθησε και ο Βασερό (που νωρίτερα απέκλεισε τον Νόβακ Τζόκοβιτς) και... όλα τα λεφτά ήταν η αγκαλιά τους στο φινάλε. Ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα!

Family 👬 Teammates 🫶 Now Masters 1000 Final opponents



You really couldn't have believed it at the start of the week #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/d1EU6OTr1R — Tennis TV (@TennisTV) October 11, 2025

Είναι, χωρίς αμφιβολία, μια από τις ομορφότερες (και πιο απίστευτες) ιστορίες το αθλήματος και θα είναι ένα θαύμα για όποιον από τους δύο κατακτήσει τον τίτλο! «Θα είναι δύο οι νικητές, κανένας χαμένος», είπε ο Ριντερκνές στην on court συνέντευξή του...

Να πούμε, βέβαια, ότι παράλληλα χάθηκε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Μεντβέντεφ, που ακόμα κυνηγάει τον πρώτο του τίτλο μετά τη Ρώμη το 2023. Mε τον Κάρλος Αλκαράθ να έχει αποσύρει τη συμμετοχή του, τον Γιάνικ Σίνερ να εγκαταλείπει τη διοργάνωση με κράμπες και σήμερα να βγαίνει εκτός και το τελευταίο φαβορί, ο Νόβακ Τζόκοβιτς, όλα έδειχναν ότι ο Ρώσος ήταν κοντά στο τέλος της... ξηρασίας!

Η πορεία του στην Ασία, πάντως, ήταν πολύ ενθαρρυντική και τουλάχιστον θα κερδίσει τέσσερις θέσεις στο ranking, ελπίζοντας σε ανάλογη συνέχεια μέχρι το τέλος της σεζόν...