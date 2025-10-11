Οικογενειακή υπόθεση ο τελικός στη Σανγκάη! (vids)

Ο 30χρονος Γάλλος (Νο.54) επικράτησε του 29χρονου Ρώσου (Νο.18) με 4-6, 6-2, 6-4 σε 2.5 ώρες και προκρίθηκε για πρώτη φορά σε τελικό Masters!
Τους τελευταίους πόντους του αγώνα παρακολούθησε και ο Βασερό (που νωρίτερα απέκλεισε τον Νόβακ Τζόκοβιτς) και... όλα τα λεφτά ήταν η αγκαλιά τους στο φινάλε. Ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα!
Είναι, χωρίς αμφιβολία, μια από τις ομορφότερες (και πιο απίστευτες) ιστορίες το αθλήματος και θα είναι ένα θαύμα για όποιον από τους δύο κατακτήσει τον τίτλο! «Θα είναι δύο οι νικητές, κανένας χαμένος», είπε ο Ριντερκνές στην on court συνέντευξή του...
Να πούμε, βέβαια, ότι παράλληλα χάθηκε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Μεντβέντεφ, που ακόμα κυνηγάει τον πρώτο του τίτλο μετά τη Ρώμη το 2023. Mε τον Κάρλος Αλκαράθ να έχει αποσύρει τη συμμετοχή του, τον Γιάνικ Σίνερ να εγκαταλείπει τη διοργάνωση με κράμπες και σήμερα να βγαίνει εκτός και το τελευταίο φαβορί, ο Νόβακ Τζόκοβιτς, όλα έδειχναν ότι ο Ρώσος ήταν κοντά στο τέλος της... ξηρασίας!
Η πορεία του στην Ασία, πάντως, ήταν πολύ ενθαρρυντική και τουλάχιστον θα κερδίσει τέσσερις θέσεις στο ranking, ελπίζοντας σε ανάλογη συνέχεια μέχρι το τέλος της σεζόν...
The match up we didn't know we needed 🤩— Tennis TV (@TennisTV) October 11, 2025
Arthur Rinderknech defeats Daniil Medvedev 4-6 6-2 6-4 to book a spot in the final against his cousin Vacherot 🤝#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/SdHyLeZl9e
A tie? Split the title in two? 😆@arthurrinder #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/aKoZapi9OW— Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) October 11, 2025