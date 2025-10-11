Λύγισε ο Τζόκοβιτς, ιστορική στιγμή για Βασερό! (vids)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν κατάφερε αυτή τη φορά να ξεπεράσει τα σωματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει στη Σανγκάη και ο εκπληκτικός Βαλεντέν Βασερό είναι στον μεγαλύτερο τελικό της ζωής του!

Ο 26χρονος Μονεγάσκος (Νο.204), που ήρθε από τα προκριματικά της διοργάνωσης, πήρε τη νίκη επί του 38χρονου Σέρβου (Νο.5) με 6-3, 6-4 σε 1 ώρα και 43 λεπτά και είναι ο φιναλίστ με το χαμηλότερο ranking στην ιστορία των Masters!

Τώρα, βέβαια, με την πορεία του στη Σανγκάη, όχι μόνο θα μπει στο Top 100, αλλά θα πλησιάσει ακόμα και το Top 50! Aν καταφέρει να κερδίσει και τον τίτλο, τότε θα κάνει την πρώτη του είσοδο στο Top 40!

Εκτός των άλλων, αυτή την εβδομάδα στην Κίνα έχει κερδίσει 597.000 δολάρια, δηλαδή περισσότερα από όσα είχε βγάλει σε ολόκληρη την καριέρα του (594.00).

Αυτός είναι ο πρώτος ATP τελικός της καριέρας του και είναι ο πρώτος παίκτης από το Μονακό που φτάνει σε τελικό Masters!

Μένει να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλός του και έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς διεκδικεί την πρόκριση ο ξάδερφός του, ο Αρτούρ Ριντερκνές, που θα μονομαχήσει με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ!

Ο Τζόκοβιτς, από την πλευρά του, έδωσε ό,τι είχε αυτές τις μέρες, πάλεψε με τα σωματικά προβλήματα που «βγήκαν» κυρίως λόγω του καιρού, αλλά δεν άντεξε μέχρι το τέλος. Μετά από συνεχόμενες «ηρωικές» εμφανίσεις, λύγισε σήμερα απέναντι στον Βασερό και δεν μπόρεσε να φύγει από τη Σανγκάη με τον πέμπτο τίτλο του.

Τα προβλήματα ξεκίνησαν από το πρώτο σετ, ενώ στο δεύτερο προσπάθησε με νύχια και με δόντια να κρατηθεί «ζωντανός», όμως δέχτηκε το καθοριστικό μπρέικ στο 4-4 και στη συνέχεια παραδόθηκε οριστικά στον Βασερό, χάνοντας πρώτα ένα μπρέικ πόιντ.

Τώρα θα πάει στο Ριάντ για το Six Kings Slam και ενδεχομένως να κλείσει τη φετινή σεζόν στο τουρνουά της Αθήνας, αν και έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στο ATP Finals στο Τορίνο.

Προς τιμήν του, πάντως, ο Βασερό, παρότι έφτασε στη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του, δεν πανηγύρισε τη νίκη του, σεβόμενος την κατάσταση του αντιπάλου του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μονεγάσκος μπήκε στα προκριματικά του Shanghai Masters ως αναπληρωματικός!