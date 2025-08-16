«Επιβίωσε» και μπήκε στα ημιτελικά του Σινσινάτι ο Αλκαράθ

Ο Κάρλος Αλκαράθ επικράτησε ενός πολύ καλού Αντρέι Ρούμπλεφ με 6-3, 4-6, 7-5 και πήρε την πρόκριση για την ημιτελική φάση του Cincinnati Open.

Δεν είχε εύκολο απόγευμα ο 22χρονος Ισπανός, Νο.2 στο ταμπλό και στον κόσμο, ο οποίος παρότι πήρε με διπλό break το 1ο σετ, χρειάστηκε να δουλέψει πολύ σκληρά για να φτάσει τελικά στη νίκη.

Στο 2ο σετ δέχτηκε ένα break στο 7ο game και έμεινε πίσω με 3-4. Δεν κατάφερε να επιστρέψει και ακολούθησε μια μεγάλη και πολύ αμφίρροπη μάχη στο 3ο.

Ο Αλκαράθ πίεσε και έφτασε πρώτος στο break στο 8ο game, όταν όμως σέρβιρε για το ματς στο 5-3 ήταν απρόσεκτος και ο Ρούμπλεφ πήρε το break πίσω για το 5-4.

Με τη σειρά του ο Ισπανός έμεινε ψύχραιμος όταν το 5-3 έγινε 5-5 και κράτησε το σερβίς του για το υπέρ του 6-5, φέρνοντας έτσι ξανά σε δύσκολη θέση τον αντίπαλό του.

Ο Ρούμπλεφ είχε game point για να στείλει το σετ στο tie-break, δεν το αξιοποίησε όμως και αυτό του στοίχισε ακριβά, αφού μετά το 40-40 έκανε αβίαστο λάθος από την baseline και στο πρώτο match point του Αλκαράθ έκανε και ένα διπλό λάθος, δωρίζοντάς του έτσι τον πιο σημαντικό πόντο του αγώνα.

Έφτασε τις 4 νίκες σε 5 αναμετρήσεις με τον Ρούμπλεφ o Αλκαράθ, ο οποίος πανηγύρισε παράλληλα την 52η νίκη του στη χρονιά. Μετράει 28 νίκες στις 29 τελευταίες του αναμετρήσεις στο tour, από το τουρνουά της Ρώμης μέχρι και σήμερα.

Στα ημιτελικά του Σινσινάτι θα βρεθεί για 2η φορά μετά το 2023, όταν είχε φτάσει στον τελικό του τουρνουά και έχασε σε εκείνο το επικό ματς από τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Γενικά στην καριέρα του θα βρεθεί για 12η φορά στην καριέρα του σε ημιτελικό Masters διοργάνωσης και θα διεκδικήσει την 9η πρόκρισή του σε τελικό (8-3).

Ο αντίπαλός του θα γίνει γνωστός όταν ολοκληρωθεί και ο τελευταίος προημιτελικός, μεταξύ του Μπεν Σέλτον και του Αλεξάντερ Σβέρεφ.