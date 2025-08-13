Κρήτη: Αποβλήθηκε επειδή έκανε ντους! (vid)

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό έλαβε χώρα στο τουρνουά Crete Challenger, που διεξάγεται στη Χερσόνησο του Ηρακλείου.

Ο Μαρκ Ρόζενκραντζ αποβλήθηκε από τον αγώνα της φάσης των «16» κόντρα στον Ορλάντο Φελίν διότι πήγε στα αποδυτήρια και έκανε ντους!

Ο Γερμανός είχε κερδίσει το πρώτο σετ με 7-5, έπειτα από μια εξαντλητική μονομαχία διάρκειας μίας ώρας και αμέσως μετά ζήτησε και πήρε toilet break, όπως προβλέπουν οι κανονισμοί.

Αυτό που δεν προβλέπουν οι κανονισμοί, ωστόσο, είναι να κάνει ο παίκτης ντους και αυτός είναι ο λόγος που αποβλήθηκε ο Ρόζενκραντζ, με κοινή απόφαση διαιτητή και supervisor.

O ίδιος ο παίκτης ανέφερε ότι αγνοούσε τον κανονισμό, αλλά αυτό δεν άλλαξε κάτι και ο Φελίν πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά.