Κρήτη: Αποβλήθηκε επειδή έκανε ντους! (vid)

Ο Μαρκ Ρόζενκραντζ αποβλήθηκε από τον αγώνα της φάσης των «16» κόντρα στον Ορλάντο Φελίν διότι πήγε στα αποδυτήρια και έκανε ντους!
Ο Γερμανός είχε κερδίσει το πρώτο σετ με 7-5, έπειτα από μια εξαντλητική μονομαχία διάρκειας μίας ώρας και αμέσως μετά ζήτησε και πήρε toilet break, όπως προβλέπουν οι κανονισμοί.
Αυτό που δεν προβλέπουν οι κανονισμοί, ωστόσο, είναι να κάνει ο παίκτης ντους και αυτός είναι ο λόγος που αποβλήθηκε ο Ρόζενκραντζ, με κοινή απόφαση διαιτητή και supervisor.
O ίδιος ο παίκτης ανέφερε ότι αγνοούσε τον κανονισμό, αλλά αυτό δεν άλλαξε κάτι και ο Φελίν πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά.
Mats Rosenkranz got disqualified for going to the toilet to take a shower after winning set 1 against Pietro Orlando Fellin.— edgeAI (@edgeAIapp) August 13, 2025
He said he didn’t know it wasn’t allowed.
Umpire called supervisor and they decided it was a code violation.
Fellin advances to the quarterfinal.
🎥:… pic.twitter.com/l7dZnXXqsi