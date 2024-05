Ούτε ο Σίνερ στη Ρώμη

Ο 22χρονος Ιταλός (Νο.2) αντιμετωπίζει πρόβλημα στο ισχίο και αποφάσισε με… πόνο την καρδιά να μην αγωνιστεί στο σπουδαίο τουρνουά της παρτίδας του, σκορπώντας απογοήτευση στους χιλιάδες συμπατριώτες του που ήλπιζαν να τον δουν από κοντά.

Τα νέα ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω social media: «Δεν είναι εύκολο να γράψω αυτό το μήνυμα, αλλά αφού μίλησα ξανά με τους γιατρούς και τους ειδικούς για τα προβλήματα του ισχίου μου, πρέπει να ανακοινώσω ότι δυστυχώς δεν θα μπορέσω να παίξω στη Ρώμη.

Προφανώς είμαι πολύ λυπημένος που δεν ανάρρωσα, καθώς ήταν ένα από τα αγαπημένα μου τουρνουά. Ανυπομονούσα να επιστρέψω και να παίξω στο σπίτι μου μπροστά στο κοινό της Ιταλίας

Θα έρθω πάντως στη Ρώμη για λίγες μέρες και θα περάσω από το Foro Italico.

Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα υποστήριξης που εκτιμώ πολύ! Τώρα θα δουλέψω με την ομάδα και τους γιατρούς μου για να είμαι έτοιμος για το Roland Garros.

Τα λέμε σύντομα».

Όντως το θέμα τώρα είναι αν θα αισθανθεί έτοιμος για το χωμάτινο σλαμ του Παρισιού, που ξεκινάει σε τρεις εβδομάδες…

Θυμίζουμε ότι λόγω του προβλήματος τραυματισμού ο νεαρός τενίστας αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τα προημιτελικά της Μαδρίτης.

Non è facile scrivere questo messaggio ma dopo aver parlato di nuovo con i medici e gli specialisti dei miei problemi all'anca devo annunciare che putroppo non potrò giocare a Roma.



Ovviamente sono molto triste di non aver recuperato, essendo uno dei miei tornei preferiti in… pic.twitter.com/kZt63nHjaz