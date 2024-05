Final-4: «Χοντρό» επεισόδιο με οπαδούς της Φενέρ και Αταμάν (vids)

Δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς το Final-4, καθώς κατά την άφιξη της αποστολής του Παναθηναϊκού στο ξενοδοχείο του Βερολίνου επικράτησε μεγάλη ένταση με φίλαθλους της Φενέρμπαχτσε.

Συγκεκριμένα μια μικρή μερίδα οπαδών της τουρκικής ομάδας, 20 ατόμων περίπου περίμεναν την "πράσινη" αποστολή στο ξενοδοχείο όπου έχει καταλύσει το τριφύλλι και αποδοκίμασαν τους παίκτες.

Μάλιστα οι φίλαθλοι της Φενέρ έβρισαν τον Εργκίν Αταμάν και κινήθηκαν απειλητικά προς το μέρος του, ενώ η ένταση δεν περιορίστηκε ούτε μέσα στο ξενοδοχείο, καθώς οπαδός της Φενέρ επιτέθηκε σε μέλη της αποστολής τους Παναθηναϊκού με την κατάσταση να ξεφεύγει.

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ήταν αρκετά ενοχλημένοι με την στάση της γερμανικής αστυνομίας, η οποία δεν μπόρεσε να περιορίσει το επεισόδιο με τους φιλάθλους της τουρκικής ομάδας.

Δείτε video από την ένταση:

Δείτε φωτογραφίες από την άφιξη της αποστολής του Παναθηναϊκού:

Ergin Ataman is furious as Fenerbahce fans interrupt the arrival of Panathinaikos team😳 pic.twitter.com/95Hwl0d3Ca