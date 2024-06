Προκαλούν οι Αλβανοί: Εμφανίστηκαν με χάρτη της Μεγάλης Αλβανίας με... Κέρκυρα, Ιωάννινα και Γρεβενά!

Συγκεκριμένα, Αλβανός εμφανίστηκε στους δρόμους του Ντόρτμουντ με ένα πανό με με τον χάρτη της Μεγάλης Αλβανίας που περιλαμβάνει περιοχές άλλων χωρών, μεταξύ αυτών και της Ελλάδας. Τόσο η Κέρκυρα, όσο και τα Ιωάννινα και τα Γρεβενά αποτελούν... μέρος του συγκεκριμένου χάρτη με κόκκινο χρώμα και τις ονομασίες τους στα αλβανικά.

Ο συγκεκριμένος οπαδός μάλιστα έκανε την εμφάνισή του και στην τηλεόραση της χώρας του, παραχωρώντας δηλώσεις σε δημοσιογράφο που βρέθηκε κοντά του και στη συνέχεια μπήκε στο «Signal Iduna Park» για το παιχνίδι κόντρα στην Ιταλία.

