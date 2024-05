Η Μπολόνια ανακοίνωσε την αποχώρηση του Τιάγκο Μότα (pic)

«Σήμερα το πρωί ο Τιάγκο Μότα κοινοποίησε στον σύλλογο την πρόθεσή του να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του με την Μπολόνια. Έχοντας πάρει την απόφαση, ο σύλλογος ευχαριστεί τον προπονητή για την εξαιρετική δουλειά που έκανε και του εύχεται καλή επιτυχία για το υπόλοιπο της καριέρας του».

Ο πρόεδρος της Μπολόνια Τζόι Σαπούτο είπε:

«Σε αυτά τα δύο χρόνια γνώρισα έναν προετοιμασμένο και νικητή προπονητή, ο οποίος έχει δώσει στην ομάδα μια λαμπρή αγωνιστική ταυτότητα. Ο στόχος της πρόκρισης στο Champions League δίνει σε αυτόν και σε όλους τους παίκτες θέση στην ιστορία του συλλόγου μας. Θα ήθελα να μείνει στη Μπολόνια, αλλά μπορώ μόνο να τον ευχαριστήσω και το επιτελείο του για αυτές τις υπέροχες σεζόν και να του ευχηθώ τα καλύτερα για το μέλλον».

