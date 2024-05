Ο Τζόλης παίρνει από το χέρι την Φορτούνα στην Bundesliga! (vid)

Η ομάδα του Χρήστου Τζόλη (πρώτος σκόρερ της κατηγορίας με 22 γκολ), ο οποίος ξεκίνησε βασικός και πρωταγωνίστησε ξανά, μετρώντας άλλη μία ασίστ (7η εφετινή), θριάμβευσε εκτός έδρας επί της Μπόχουμ με 3-0 στο πρώτο μπαράζ παραμονής/ανόδου στην Bundesliga και ουσιαστικά «αγκάλιασε» την επιστροφή της ενόψει της ρεβάνς που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα (27/5, 21:30) στην «Merkur Spiel-Arena» του Ντίσελντορφ.

Το ματς στο «Vonovia Ruhrstadion» ξεκίνησε με τη Φορτούνα να πατάει το... γκάζι από νωρίς και να γίνεται το «αφεντικό» στο γήπεδο. Στο 13’ ο Τζόλης εκτέλεσε κόρνερ απ’ τα αριστερά, με τον Φίλιπ Χόφμαν να κάνει κάκιστο υπολογισμό και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-0 των φιλοξενούμενων.

Στο 17’ ο Μπερνάρντο είχε «κεραυνό» στο αριστερό δοκάρι στη μεγαλύτερη ευκαιρία της Μπόχουμ, ενώ στο 64’ ο Φέλιξ Κλάους διπλασίασε τα τέρματα της Φορτούνα, υποδεχόμενος μία εξαιρετική ασίστ απ’ τον Τζόλη, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 87' απ' τον Άπελκαμπ.

Την τελική... πινελιά στο μεγάλο διπλό της Φορτούνα έβαλε στο 72’ ο Γιανίκ Ένγκελχαρντ με κοντινό πλασέ μετά από εκτέλεση φάουλ του Τζόλη, ενώ στο 79’ ο Κλάους «σημάδεψε» το δοκάρι, χάνοντας την ευκαιρία να κάνει ακόμη πιο εμφατική τη νίκη της ομάδας του.

Christos Tzolis… what a player!



The tempo

The timing

The precision



A sensational assist from the Greek international to give Düsseldorf another massive step towards topflight football.

pic.twitter.com/pzziD0Vsa0