Η Αταλάντα επέστρεψε θριαμβεύτρια στο Μπέργκαμο μέσα σε αποθέωση (vid)

Το πάρτι ξεκίνησε στην πίστα του αεροδρομίου «Orio al Serio», όπου το τσάρτερ με την ομάδα προσγειώθηκε, με περίπου χίλιους φιλάθλους να το περιμένουν πίσω από τον φράχτη στο τέλος της πίστας.

Ο Ντε Ρουν, ο πρώτος που κατέβηκε από το αεροπλάνο που μετέφερε το τρόπαιο, σήκωσε το τρόπαιο και το έδειξε στους οπαδούς, ενώ στη συνέχεια όλη η ομάδα παρατάχθηκε και φωτογραφήθηκε πριν επιβιβαστεί στο πούλμαν. Από τους πιο λαμπερούς ήταν ο Γκασπερίνι που σήκωσε το τρόπαιο μαζί με τον Ρουτζέρι, ο οποίος εμφανίστηκε με τη φανέλα της Αταλάντα . Και μετά ο σούπερ σκόρερ Αντεμόλα Λούκμαν, ο οποίος χειροκροτήθηκε πολύ.

Το πούλμαν της ιταλικής ομάδας έχοντας το κύπελλο εκτεθειμένο μπροστά, δίπλα στον οδηγό, άρχισε να κινείται, περικυκλωμένο από τους επευφημούμενους οπαδούς που το συνόδευαν στην πορεία. Ήδη για τις επόμενες θα διοργανωθεί παρέλαση με το ανοιχτό λεωφορείο στους δρόμους της πόλης, αφού ο δήμαρχος Γκόρι συμφώνησε, ενώ για την Κυριακή στο γήπεδο ο σύλλογος έχει στο μυαλό του κάτι ιδιαίτερο στο τέλος του εντός έδρας αγώνα με την Τορίνο.

🔵⚫ 🛬 A hero's welcome at the airport for @Atalanta_BC 🙌 #UELfinal pic.twitter.com/rydBbUfrRy