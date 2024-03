Χάθηκε στην έρημο ο Τσιτσιπάς (vids)

Εκτός ρυθμού από την αρχή ως το τέλος ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, ηττήθηκε με 6-2, 6-4 από τον 22χρονο Τσέχο (Νο.32) σε 77 λεπτά και αναγκαστικά στρέφει το βλέμμα του στο δεύτερο Masters της σεζόν στο Μαϊάμι (20/3).

Ο Λεχέτσκα, από την άλλη, θα παίξει στον πρώτο Masters προημιτελικό της καριέρας του και ο αντίπαλός του θα προκύψει από την αναμέτρηση του Μπεν Σέλτον με τον Γιάνικ Σίνερ.

Μάλλον ήταν η χειρότερη φετινή εμφάνιση για τον Στεφ, που δεν βρήκε ποτέ το σερβίς του (44% στο πρώτο), έκανε σωρεία αβίαστων λαθών και από τις δύο πλευρές, ενώ με τα ρηχά χτυπήματά του έδωσε την ευκαιρία στον Λεχέτσκα να επιτεθεί... ανελέητα, ειδικά με το forehand (13 winners).

Προσπάθησε στο φινάλε να «ζωντανέψει» με τη βοήθεια του κόσμου, ωστόσο δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τα μπρέικ πόιντ του (0/4) και ο νεαρός αντίπαλός του έδειξε μεγάλη ψυχραιμία όταν κλήθηκε να σερβίρει για τη νίκη.

Μέχρι σήμερα ο Στεφ έτρεχε σερί 13-0 απέναντι σε παίκτες εκτός Top 20 και η αλήθεια είναι ότι είχε αφήσει υποσχέσεις στις δύο πρώτες εμφανίσεις του στην έρημο της Καλιφόρνια. Απόψε, όμως, ήταν πάρα πολύ μακριά από τον καλό του εαυτό και είχε την ατυχία να βρει απέναντί του και έναν εξαιρετικό αντίπαλο, που έχει αποδείξει ότι είναι πάντα έτοιμος να κάνει... ζημιές. Προχθές, άλλωστε, άφησε εκτός και τον Αντρέι Ρούμπλεφ.

Ο Λεχέτσκα ξεκίνησε εξαιρετικά τον αγώνα και πριν καλά-καλά καταλάβει ο Στέφανος τι γίνεται, ο Τσέχος βρέθηκε μπροστά με δύο μπρέικ (5-1), έχοντας «ισοπεδώσει» τον 25χρονο Έλληνα. Ο Στεφ έμεινε «ζωντανός» προς στιγμήν, αλλά ο νεαρός τενίστας έκλεισε χωρίς κανέναν προβληματισμό το σετ στη συνέχεια.

Και στο δεύτερο σετ, όμως, πέτυχε το γρήγορο μπρέικ (2-1) και όλα έδειχναν ότι δεν υπήρχε πλέον επιστροφή. Ο Τσιτσιπάς, πάντως, είχε το πρώτο του μπρέικ πόιντ στο έκτο γκέιμ, χάρη σε διπλό λάθος του Τσέχου, ωστόσο δεν μπόρεσε να «σπάσει» τον αντίπαλο του και να ξαναμπεί στο ματς (4-2).

Τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα όταν ο Λεχέτσκα απείλησε και με δεύτερο μπρέικ αμέσως μετά (0/3 μπρέικ πόιντ), όμως ο Στεφ έμεινε όρθιος και φάνηκε να παίρνει ενέργεια μετά την... απόδραση.

Πράγματι είχε άλλα τρία μπρέικ στο επόμενο γκέιμ, όμως και πάλι ο Λεχέτσκα διατήρησε την αυτοκυριαρχία του και πέρασε μπροστά με 5-3. Παρότι ο Στέφανος κράτησε το σερβίς του στη συνέχεια, δεν μπόρεσε να βάλει πίεση στον 22χρονο τενίστα όταν εκείνος πήρε τις μπάλες να σερβίρει για τη νίκη και το ματς ολοκληρώθηκε με πανηγυρικό τρόπο για τον νικητή.

Ο Λεχέτσκα είχε 25 winners και 22 αβίαστα λάθη, ενώ ο Τσιτσιπάς είχε αντίστοιχα 8-22.

Ο Στέφανος ελπίζει να κάνει restart στη Φλόριντα, αλλά είναι βέβαιο ότι ο μεγάλος του στόχος είναι η διάκριση στην αγαπημένη του χωμάτινη σεζόν.

Masters 1000 QF Bound 🎉@jirilehecka reaches his first Quarter Final at this level defeating Tsitsipas 6-2 6-4 👏#TennisParadise pic.twitter.com/b6HFJrMjtH