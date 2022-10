Πρωταθλητής στη Βιέννη ο Μεντβέντεφ (vids)

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ έκανε την ανατροπή κόντρα στον Ντένις Σαποβάλοφ και κατέκτησε το τουρνουά της Βιέννης για πρώτη φορά στην καριέρα του.

«Ξύπνησε» μετά την απώλεια του πρώτου σετ ο 26χρονος Ρώσος (Νο.4) και λύγισε τον 23χρονο Καναδό (Νο.19) με 4-6, 6-3, 6-2 σε 2 ώρες και 17 λεπτά, φτάνοντας στον 15ο τίτλο της καριέρας του. Χρειάστηκε συνολικά επτά ματς πόιντ για να κλείσει τον αγώνα και ήταν η πρώτη φορά αυτή την εβδομάδα που έχασε σετ!

Είναι μόλις η δεύτερη φορά που σηκώνει τρόπαιο φέτος (2-3 σε τελικούς), καθώς τα είχε καταφέρει και στο Λος Κάμπος τον περασμένο Αύγουστο, ενώ είναι το πρώτο του τρόπαιο ως μπαμπάς! Xάρη στην κούπα, μάλιστα, επιστρέφει και στο Νο.3 του κόσμου.

Ο Σαποβάλοφ, από την άλλη, που γνώρισε την τέταρτη σερί ήττα από τον περσινό νικητή του US Open, μένει στον έναν τίτλο καριέρας

Με την πορεία του στην αυστριακή πρωτεύουσα ο Μεντβέντεφ εξασφάλισε (από χθες) το έκτο εισιτήριο για το ATP Finals του Τορίνο (13-20/11) και ετοιμάζεται για την τέταρτη διαδοχική παρουσία του.

Προς το παρόν, στρέφει το βλέμμα του στο τελευταίο Masters της σεζόν στο Παρίσι (31/10-6/11), εκεί όπου θα βρεθεί και ο Σαποβάλοφ.

First event as a dad. First title as a dad ❤️@DaniilMedwed outlasts Shapovalov to triumph in Vienna!#ErsteBankOpen pic.twitter.com/ad0iU5l1Mh — Tennis TV (@TennisTV) October 30, 2022