Euroleague: Τρία break σε Game 1 των play-off μετά από... 19 χρόνια

O Oλυμπιακός κατάφερε να φύγει με το διπλό από την Βαρκελώνη κάνοντας break με το καλημέρα απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Μάλιστα με την επικράτηση των ερυθρολεύκων έσπασε μια παράδοση που κρατούσε από το 2005 στην Euroleague.

Συγκεκριμένα ύστερα από 19 χρόνια σημειώθηκαν τρία break στα πρώτα παιχνίδια των play-off, καθώς να θυμίσουμε πως πριν λίγες ώρες η Φενέρ λύγισε στην παράταση την Μονακό σπάζοντας την έδρα της ομάδας του Σάσα Ομπράντοβιτς, ενώ το βράδυ της Τρίτης (23/4) η Μακάμπι έφυγε με το διπλό από το ΟΑΚΑ, κάνοντας το 1-0 στην σειρά με τον Παναθηναϊκό.

Ως εκ τούτου μετά από 19 χρόνια που η EuroLeague χρησιμοποιεί το σύστημα best of three για τις ομάδες που θα προκριθούν στο Final-4 έγινα τρία break στα πρώτα παιχνίδια των play-off.

Δείτε το σχετικό tweet της Euroleague:

First time in EuroLeague Playoffs history that three visiting teams have won in Game 1 👀



Since the introduction of three-game series in 2005*