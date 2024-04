H Έβερτον νίκησε στην έδρα της την Λίβερπουλ μετά από 14 χρόνια!

Τα «Ζαχαρωτά» εκτός του ότι απομάκρυναν τον τίτλο από την μισητή αντίπαλό τους, επικράτησαν της Λίβερπουλ στην έδρα τους για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια!

Συγκεκριμένα ήταν Οκτώβριος του 2010 όταν η Έβερτον είχε επικρατήσει της Λίβερπουλ και πάλι με 2-0, με τον νυν προπονητή της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα, να βάζει τότε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ.

Everton have taken a 2-0 lead against Liverpool for the first time since Tim Cahill and Mikel Arteta scored in a 2-0 win at Goodison Park in October 2010.



That was the last time they won a Merseyside derby at home. 👀#EVELIV pic.twitter.com/5LBCDaXBC5