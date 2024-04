Χωρίς Γουντ και Βάντερμπιλντ στο Game 3 με τους Νάγκετς οι Λέικερς

Οι «Λιμνάνθρωποι» ετοιμάζονται να υποδεχθούν τους Νάγκετς στην Crypto Arena για το Game 3 της σειράς του πρώτου γύρου των playoffs του NBA, με τους Λέικερς να βρίσκονται πίσω με 2-0, έχοντας να αντιμετωπίσουν και το πρόβλημα στην φροντ λάιν.

Οι Λέικερς διατηρούσαν την ελπίδα ότι ο Κρίστιαν Γουντ και ο Τζάρεντ Βάντερμπιλντ θα ήταν διαθέσιμοι για τον τρίτο αγώνα της σειράς με τους Νάγκετς, όμως οι δύο παίκτες δεν είναι ακόμη σε θέση να βοηθήσουν.

Όπως ενημέρωσαν οι Λέικερς, Γουντ και Βάντερμπιλντ δεν θα αγωνιστούν ούτε στο Game 3 και όλο το βάρος για ακόμη μια φορά θα πέσει στον Άντονι Ντέιβις και τον Τζάκσον Χέιζ.

