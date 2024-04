Μια... ανάσα από την συμφωνία Λίβερπουλ-Σλοτ

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Πέδρο Αλμέιδα, οι ιθύνοντες της Λίβερπουλ έχουν έρθει σε καταρχήν συμφωνία με τον Άρνε Σλοτ, ενώ τα έχουν βρει και με την Φέγενορντ για την αποζημίωση που θα λάβει η ολλανδική ομάδα.

Η Λίβερπουλ θα καταβάλει στην Φέγενορντ 12 εκατ. ευρώ για να εξασφαλίσει την ελευθέρας του Σλοτ, ενώ ο Ολλανδός προπονητής θα υπογράψει συμβόλαιο που θα έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

🚨 BREAKING: Arne Slot is very close to becoming new head coach of Liverpool next season.



⏳ Around €12m tax agreed with Feyenoord



✍🏼🇳🇱 Contract until 2028 for the Dutch coach. pic.twitter.com/SODxL7KeWc