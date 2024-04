Ο Ναζ Ριντ σε 81 συμμετοχές στην regular season κατέγραψε 24,2 λεπτά ανά αγώνα, έχοντας 13.5 πόντους, 5.2 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ ανά ματς, κερδίζοντας το βραβείο του καλύτερου έκτου παίκτης.

Ο 24χρονος σέντερ έδωσε μεγάλη μάχη για το βραβείο, κερδίζοντας τους εκπληκτικούς, Μαλίκ Μονκ (Σακραμέντο Κινγκς) και Μπόμπι Πόρτις (Μιλγουόκι Μπακς).

The 2023-24 Kia NBA Sixth Man of the Year is... Naz Reid!#NBAAwards | #KiaSixth | @Kia pic.twitter.com/8WwGNZfl6w