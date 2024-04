Tέλος εποχής στην Μπιλμπάο: Αποχωρεί μετά από 15 χρόνια ο Ίκερ Μουνιάιν

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπιλμπάο:

«Ο Ίκερ Μουνιάιν ενημέρωσε την Aθλέτικο Μπιλμπάο για την απόφασή του να αποχωρήσει από τον σύλλογο στο τέλος της σεζόν. Η στιγμή και ο τρόπος με τον οποίο η σημαία της ομάδας, μας επέλεξε να αποχαιρετήσει την παιδική του πλευρά είναι μια ακόμη απόδειξη της άνευ όρων αγάπης του Νο. 10 για την Μπιλμπάο.

Μετά από 15 σεζόν στην πρώτη ομάδα και 557 αγώνες μέχρι στιγμής ο Muniain υποκλίνεται στην κορυφή, έχοντας εκπληρώσει το όνειρό του να επιβιβαστεί στη La Gabarra ως Κυπελλούχος με την Αθλέτικ Μπιλμπάο».

Οι δηλώσεις του Μουνιάιν:

«Ήρθα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο σαν 12χρονο παιδί και πλέον μετά από 15 χρόνια στην πρώτη ομάδα ήρθε η ώρα να αποχωρήσω, φεύγω χαρούμενος και έχω πετύχει το όνειρο μου, να κατακτήσω το 25ο Κύπελλο Ισπανίας με τον σύλλογο.

Ήταν απίστευτο, αυτή η σύνδεση ανάμεσα στους φιλάθλους και στην ομάδα. Ήταν μια πραγματικά δύσκολη απόφαση, αλλά νομίζω πως είναι το καλύτερο τόσο για μένα όσο και για την Αθλέτικ Μπιλμπάο. Ήταν η πιο όμορφη περίοδος της ζωής μου, αλλά αγάπη μου ήρθε η ώρα να τελειώσει η σχέση μας!»

❤ 𝗜𝘁'𝘀 𝗯𝗲𝗲𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗯𝗲𝘀𝘁 𝘁𝗶𝗺𝗲 𝗼𝗳 𝗺𝘆 𝗹𝗶𝗳𝗲.



𝗕𝘂𝘁 𝗻𝗼𝘄, 𝗺𝘆 𝗹𝗼𝘃𝗲,



𝘁𝗵𝗲 𝘁𝗶𝗺𝗲 𝗵𝗮𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘁𝗼 𝗽𝗮𝗿𝘁 𝘄𝗮𝘆𝘀.



