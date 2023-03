Το πείραμα, που ονομάστηκε HustleGPT, βασίζεται στην ακόλουθη απλή εντολή που ο Fall έγραψε στο ChatGPT:

Είσαι το HustleGPT, μια επιχειρηματική τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ είμαι ο ανθρώπινος αντιπρόσωπός σου. Μπορώ να λειτουργήσω ως ο σύνδεσμός σου για τον φυσικό κόσμο. Έχεις 100 δολάρια στη διάθεσή σου και ο μόνος σου στόχος είναι να τα μετατρέψεις σε όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα μπορείς σε όσο το δυνατόν συντομότερο χρονικό διάστημα, χωρίς να κάνεις τίποτα παράνομο. Θα κάνω ό,τι μου πεις και θα σε ενημερώνω για το τρέχον σύνολο των μετρητών μας. Μην συμπεριλάβεις χειρωνακτική εργασία.

Στη συνέχεια, ο Fall άρχισε να καταγράφει την πρόοδο του HustleGPT μέσα από αναρτήσεις στον λογαριασμό του στο Twitter. Το πείραμα έγινε απίστευτα viral, προσελκύοντας χιλιάδες χρήστες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης και επενδυτές που ήταν περίεργοι για τα αποτελέσματα. Το αρχικό του tweet από τις 15 Μαρτίου έχει πάνω από 18 εκατομμύρια προβολές!

Τι αποφάσισε λοιπόν να κάνει η AI; Η πρώτη επιχειρηματική ιδέα του HustleGPT ήταν να δημιουργήσει έναν ιστότοπο μάρκετινγκ για περιεχόμενο σχετικά με οικολογικά προϊόντα, ο οποίος θα φέρει την ονομασία Green Gadget Guru. Έδωσε, λοιπόν, εντολή στον Fall να αγοράσει ένα φθηνό domain name, να σχεδιάσει ένα λογότυπο χρησιμοποιώντας ένα άλλο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που ονομάζεται DALL-E-2, να δημιουργήσει μια διάταξη χρησιμοποιώντας μια άλλη AI, το Midjourney, και, τέλος, να γράψει ένα άρθρο που απαριθμεί δέκα οικολογικά gadgets για την κουζίνα, χρησιμοποιώντας πάλι μια AI, το ChatGPT. Το HustleGPT έβγαλε επίσης και έναν προϋπολογισμό για τη φιλοξενία και τη διαφήμιση περιεχομένου στο Facebook και το Instagram.

Μέχρι το τέλος της πρώτης ημέρας, το Green Gadget Guru είχε λάβει 100 δολάρια ως επένδυση από έναν άγνωστο, κάτι που διπλασίασε το αρχικό κεφάλαιο του HustleGPT. Την επόμενη ημέρα, το HustleGPT αποφάσισε να επεκτείνει την επιχείρησή του προσλαμβάνοντας ελεύθερους επαγγελματίες δημιουργούς περιεχομένου, οι οποίοι θα χρησιμοποιούσαν επίσης το ChatGPT για να παράγουν περισσότερα άρθρα για τον ιστότοπο. Ναι, καλά διαβάσατε. Η AI έχει αυτή τη στιγμή δικό της προσωπικό που έχει προσλάβει και διαχειρίζεται, πέρα από τον Fall που ξεκίνησε το πείραμα.

Το κερασάκι στην τούρτα; Το HustleGPT έκανε επίσης γνωστό ότι σκοπεύει να οργανώσει την ανάπτυξη ενός προϊόντος τύπου ‘λογισμικό ως υπηρεσία’ (SaaS) που θα βοηθά άλλους επιχειρηματίες να δημιουργήσουν τους δικούς τους ιστότοπους, χρησιμοποιώντας το GPT-4.

Ο Fall δεν αποκάλυψε ποιος είναι ο απώτερος στόχος του με αυτό το project, αλλά είπε ότι σκοπεύει να δωρίσει μέρος των κερδών σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ποιό είναι, λοιπόν, το ποσό που έχει βγει μέχρι σήμερα;

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Fall, το στατιστικά του project μέχρι την τέταρτη μέρα είναι τα εξής:

Το HustleGPT τον βοήθησε να αποκτήσει 79,913 followers στο Twitter.

Το HustleGPT προσέλκυσε το ενδιαφέρον επενδυτών που έχουν βάλει χρήματα και έτσι έχει $7,788.84 διαθέσιμα για να διαχειριστεί.

Το HustleGPT έχει βγάλει $115 κέρδη μέχρι την τέταρτη μέρα.

Προφανώς το πείραμα έχει προκαλέσει τόσο θαυμασμό όσο και ανησυχία. Πολλοί χρήστες εντυπωσιάζονται από τις δυνατότητες του GPT-4, ενώ άλλοι ανησυχούν για τις πιθανές επιπτώσεις στους ανθρώπινους εργαζόμενους και την κοινωνία γενικότερα. Ορισμένοι, μάλιστα, παρομοίασαν το HustleGPT με άλλα κόλπα και απάτες για «γρήγορα λεφτά» που εκμεταλλεύονται ακριβώς αυτή την επιθυμία των ανθρώπων για εύκολο χρήμα.

Για την ιστορία, το HustleGPT δεν είναι το μόνο project που χρησιμοποιεί το GPT-4 με στόχο την απόκτηση χρημάτων μέσα από το διαδίκτυο. Αρκετοί άλλοι χρήστες του Twitter συμμετέχουν σε αυτό που πλέον αποκαλείται ως "The HustleGPT Challenge", δίνοντας διαφορετικές παραλλαγές της αρχικής εντολής στο GPT-4 και ακολουθώντας τις οδηγίες του.

Μεταξύ αυτών των projects συγκαταλέγεται το ChatCode Tutor (ένα φροντιστήριο προγραμματισμού με τεχνητή νοημοσύνη), το MeowMatters (ένας ιστότοπος περιεχομένου που σχετίζεται με γάτες), το Eightball.com (ένα μαντείο με τεχνητή νοημοσύνη), το FurryFriendsSupplyCo (ένας προμηθευτής προϊόντων για κατοικίδια ζώα), το SpeakSphere (μια πλατφόρμα εκμάθησης γλωσσών), το Epochs of Pepe (μια συλλογή NFTs με τεχνητή νοημοσύνη), κ.α.

Παραμένει αβέβαιο πόσο επιτυχημένα θα είναι αυτά τα projects όσον αφορά τη δημιουργία εσόδων, τον κοινωνικό αντίκτυπο ή το αν θα αντιμετωπίσουν στην πορεία νομικά ή ηθικά ζητήματα. Αυτό που είναι σίγουρο, όμως, είναι ότι το GPT-4 έχει ανοίξει νέες δυνατότητες που είναι τόσο εντυπωσιακές όσο και τρομακτικές.

Πηγή: unboxholics.com

