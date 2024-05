Κατακραυγή για τη νέα διαφήμιση της Apple για το πιο λεπτό προϊόν στην Ιστορία της

Πρόσφατα η Apple παρουσίασε το πιο λεπτό προϊόν που έχει δημιουργήσει ποτέ στην ιστορία της. Το νέο iPad Pro. Θέλοντας να δώσει έμφαση στην κομψή του κατασκευή λοιπόν, ο αμερικανικός κολοσσός αποφάσισε να προωθήσει το tablet με ένα ιδιαίτερο διαφημιστικό που φέρει τον τίτλο ‘Crush!’.

Σε αυτό βλέπουμε αμέτρητες συσκευές, όργανα, αντικείμενα και ανθρώπινη τέχνη να γίνεται θρύψαλα κάτω από τη πίεση μια τεράστιας πρέσας. Για παράδειγμα, το διαφημιστικό ξεκινά με μια τρομπέτα να συνθλίβεται υπό την πίεση. Στη συνέχεια βλέπουμε να καταστρέφεται μια arcade gaming καμπίνα, ένα πιάνο, ένας υπολογιστής, ένα άγαλμα, μια κάμερα, περισσότερη τέχνη, βιβλία, μέχρι και…emojis!

Πρακτικά η Apple ήθελε να δείξει πόσα πολλά «χωράνε» στο νέο iPad, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υπολογιστής, gaming συσκευή, ακόμη και για τη δημιουργία τέχνης, όπως μουσική ή σκίτσα.

Τα αποτελέσματα της διαφήμισης δεν ήταν όμως αυτά που περίμενε μάλλον ο tech κολοσσός. Αμέσως οι χρήστες των social media έσπευσαν να την κρίνουν, με πολλούς μάλιστα γνωστούς καλλιτέχνες και δημιουργούς να μη λένε και τα καλύτερα λόγια!

Πηγή: unboxholics.com

The destruction of the human experience. Courtesy of Silicon Valley. https://t.co/273XB3CfnF — Hugh Grant (@HackedOffHugh) May 8, 2024

“Who needs human life and everything that makes it worth living? Dive into this digital simulacrum and give us your soul. Sincerely, Apple.” https://t.co/FtWmp098sQ — Ed Solomon (@ed_solomon) May 8, 2024

Truly, what is wrong with you? https://t.co/UBGszYv4CH — Justine Bateman (@JustineBateman) May 8, 2024