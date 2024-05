Ήθελε να γιορτάσει με αλκοόλ ο τετράχρονος γιος του Φόντεν! (vid)

Η Μάντσεστερ Σίτι στέφθηκε για ακόμη μία φορά πρωταθλήτρια Αγγλίας, φτάνοντας τις τέσσερις διαδοχικές κατακτήσεις και τις έξι τα τελευταία επτά χρόνια. Με μεγάλο πρωταγωνιστή το Φιλ Φόντεν, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ, νίκησε τη Γουέστ Χαμ 3-1, ώστε να «κλειδώσει» τον τίτλο.

Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα όλοι οι παίκτες των «Πολιτών» πανηγύρισαν δεόντως το κατόρθωμά τους και στη γιορτή μέρος ήθελε να πάρει και ο μικρός γιος του Άγγλου μεσοεπιθετικού. Ο πιτσιρικάς προσπάθησε μιμούμενος τον πατέρα του να ανοίξει μία σαμπάνια για να γιορτάσει τη σπουδαία στιγμή κατάλληλα, ίοως φαίνεται όμως συνάντησε κάποιες... δυσκολίες.

Παρά το ότι βρίσκεται μόλις στα 4 του χρόνια φάνηκε να γνωρίζει την τεχνική του ανοίγματος σαμπάνιας. Με τόσα πανηγύρια κατακτήσεων τίτλων άλλωστε πως να μη μάθει.

Δείτε το βίντεο:

Il figlio di Foden prova ad aprire una bottiglia di Champagne per far festa in campo 🍾 pic.twitter.com/GWlvNXJg8k