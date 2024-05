Mε δάκρυα στα μάτια ο Γκουαρδιόλα για τον Κλοπ: «Θα μου λείψει πολύ, ήταν σημαντικό κομμάτι της ζωής μου» (vid)

Οι δυο προπονητές είχαν αντιπαλότητα μόνο μέσα στα γήπεδα και πολλές φορές είχε εκφραστεί με πολύ θερμά λόγια ο ένας για τον άλλον.

Και μπορεί η συνέντευξη Τύπου του Ισπανού τεχνικού μετά την κατάκτηση της τέταρτης συνεχόμενης Πρέμιερ Λιγκ από τη Μάντσεστερ Σίτι να έγινε σε κλίμα ενθουσιασμού, δεν έλειψε και η συγκίνηση όταν ο Γκουαρδιόλα ρωτήθηκε για τον Γερμανό, ο οποίος μερικά χιλιόμετρα μακριά, στο «Άνφιλντ» αποχαιρετούσε τη Λίβερπουλ.

«Θα μου λείψει πολύ. Ο Γιούργκεν υπήρξε ένα πραγματικά σημαντικό κομμάτι της ζωής μου. Με έφερε σε άλλο επίπεδο ως προπονητή. Σεβόμαστε απίστευτα ο ένας τον άλλον. Έχω την αίσθηση ότι θα επιστρέψει. Τον ευχαριστώ πολύ για τα λόγια του, αλλά ξέρει ότι πίσω μου υπάρχουν πολλά που μου παρέχει αυτός ο σύλλογος, αλλιώς μόνος μου δεν θα μπορούσα να τα καταφέρω.

Του εύχομαι τα καλύτερα και ελπίζω το τελευταίο του παιχνίδι να ήταν ξεχωριστό, το άξιζε. Έκανε τη Λίβερπουλ αναγνωρίσιμη με τη σφραγίδα του και την απίστευτη υπερηφάνεια του να είσαι οπαδός της Λίβερπουλ. Δεν είναι μόνο οι τίτλοι, υπάρχουν προσωπικότητες που όταν φτάνουν σε ένα μέρος μένουν για πάντα και ο Γιούργκεν και η Λίβερπουλ θα είναι μέρος του επιπέδου του Σάνκλι και του Πέισλι και αυτών των απίστευτων θρύλων» ήταν τα λόγια του Γκουαρδιόλα για τον Κλοπ.



"He has been a big part of my life" ❤️



Pep Guardiola pays tribute to Jurgen Klopp after his final Liverpool game 👏



An immense rivalry comes to an end. pic.twitter.com/b40nlX25io