Δεύτερο το Maestro στα charts του Netflix - Ποια σειρά δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει

Το Netflix κυκλοφόρησε νέο περιεχόμενο στην πλατφόρμα του και τα charts άλλαξαν. Παρόλο που η 2η σεζόν του Maestro έγινε διαθέσιμη με όλα τα επεισόδια, φαίνεται ότι ακόμα δεν κατάφερε να ξεπεράσει στο top 10 μία επίσης επιτυχημένη σειρά της υπηρεσίας.

Πιο συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, η νούμερο 1 σειρά είναι το Bridgerton με την 3η σεζόν του που έκανε πρεμιέρα την ίδια ημέρα με το Maestro του Χριστόφορου Παπακαλιάτη το οποίο βρίσκεται στην 2η θέση και κατά πάσα πιθανότητα θα πιάσει την κορυφή σύντομα. Την πεντάδα με τις δημοφιλέστερες σειρές στη χώρα μας κλείνουν τα Ashley Madison: Sex, Lies & Scandal, Thank You, Next και Baby Reindeer.

Στην 6η θέση έχουμε το Bodkin, στην 7η τα νέα επεισόδια του Blood of Zeus, στην 8η το The Asunta Case και την δεκάδα κλείνουν τα A Man in Full και The Gentlemen.

Ακολουθεί η λίστα με τις δημοφιλέστερες σειρές του Netflix στη χώρα μας σήμερα:

Bridgerton

Maestro

Ashley Madison: Sex, Lies & Scandal

Thank You, Next

Baby Reindeer

Bodkin

Blood of Zeus

The Asunta Case

A Man in Full

The Gentlemen

Πηγή: unboxholics.com