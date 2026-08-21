Αυτός είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του Κυριάκου Μητσοτάκη

H Νέα Δημοκρατία και περισσότερο όλων ο ίδιος ο πρωθυπουργός ανανεώνουν τη στρατηγική τους βάζοντας στο στόχαστρο το πρόσωπο που κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά στο κόμμα.

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