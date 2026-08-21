Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Αυτός είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του Κυριάκου Μητσοτάκη 21-08-2026 21:40 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES H Νέα Δημοκρατία και περισσότερο όλων ο ίδιος ο πρωθυπουργός ανανεώνουν τη στρατηγική τους βάζοντας στο στόχαστρο το πρόσωπο που κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά στο κόμμα. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ στο Instanews.gr. Έκπληξη με τον γιο του Γιώργου Παπανδρέου… instanews.gr Πήρε το πράσινο φως: Η γνωστή δημοσιογράφος που θα είναι υποψήφια με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα instanews.gr Ελεύθερος ο σύζυγος της Ανθής Βούλγαρη: Τι κατέθεσε στην αστυνομία μετά την καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία dailymedia.gr Παίκτης για τον οποίο αξίζει κάθε οικονομική υπέρβαση menshouse.gr Η ευχάριστη έκπληξη του Σορετίρε... menshouse.gr Ξέχασε τις ξαπλώστρες των 50€: Το νησί του Σεπτεμβρίου που δεν αδειάζει το πορτοφόλι σου, έχει ζεστά νερά και υπέροχο φαγητό menshouse.gr Χωρίς αποκωδικοποιητή: Η τιμή στη νέα πλατφόρμα Αλαφούζου και οι εκπλήξεις που φέρνει dailymedia.gr Βρες σε ποια χώρα βρίσκεται η πόλη: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το δύσκολο κουίζ γεωγραφίας, είσαι mastermind menshouse.gr Αυτός είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του Κυριάκου Μητσοτάκη SHARE