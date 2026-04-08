Γαλάζιος αναβρασμός: Το διπλό «αγκάθι» που πυροδοτεί εσωκομματική κρίση στη ΝΔ

Κλίμα εσωστρέφειας διαμορφώνεται στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

Κλίμα εσωστρέφειας διαμορφώνεται στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας μετά τις τελευταίες εξελίξεις και αυξάνονται τα παράπονα από «γαλάζιους» για χειρισμούς που έχουν γίνει.

Στην κυβέρνηση θέλουν να μην αφήσουν την κατάσταση να επιδεινωθεί και με μία σειρά δηλώσεων επιχειρείται να σταλεί μήνυμα στους βουλευτές πως λαμβάνονται υπόψη οι προβληματισμοί τους.

Η υποχώρηση βέβαια των ποσοστών της ΝΔ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις δεν βοηθά στη βελτίωση του κλίματος, ενώ τα σενάρια για πρόωρες κάλπες που υπήρξαν το προηγούμενο διάστημα κάθε άλλο παρά ενθουσίασαν τους βουλευτές.

Τα δύο θέματα που «καίνε»

Δύο είναι τα βασικά θέματα που προκαλούν προβληματισμό στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ:

1.Το γεγονός πως εφαρμόζεται ένα ενιαίο «μοντέλο» με άρση ασυλιών για όλους τους βουλευτές που είναι στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τι ακριβώς περιλαμβάνουν οι διάλογοι. Μάλιστα μένει να φανεί αν όταν έρθει η ώρα της ψηφοφορίας στη Βουλή θα υπάρξουν …γαλάζιες διαρροές σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Ενδεικτική του κλίματος που επικρατεί σε αρκετούς βουλευτές της Ν.Δ. είναι η αναφορά του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος είπε πως προσωπικά έχει μεγάλο συνειδησιακό πρόβλημα να ψηφίσει αυτές τις άρσεις ασυλίας αν και συμπλήρωσε ότι θα το πράξει για το ζητούν οι ίδιοι οι βουλευτές.

Πάντως, από την κυβέρνηση δεν θέλουν να «πιέσουν» περαιτέρω την κατάσταση και σημειώνουν πως δεν θα τεθεί θέμα κομματικής πειθαρχίας στις εν λόγω ψηφοφορίες. Μάλιστα θέλουν να εκπέμψουν μήνυμα πως δεν επιχειρείται «τσουβάλιασμα» όλων των περιπτώσεων, ενώ χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είπε πως «υπάρχουν δικαιολογημένες ενστάσεις από πολλούς εκ των ανθρώπων που λοιδορούνται αυτές τις μέρες».

Υπενθυμίζεται πως στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός τη Δευτέρα σημείωσε: «Τιμά τους βουλευτές μας η απόφασή τους να ζητήσουν την άρση της κοινοβουλευτικής τους προστασίας». Μάλιστα είπε πως «από την πρώτη επεξεργασία των στοιχείων είναι σαφές πως δεν έχουν όλες οι υποθέσεις την ίδια βαρύτητα. Ένα, όμως, είναι βέβαιο: κανείς από τους Βουλευτές μας δεν κατηγορείται ότι αποκόμισε οικονομικό όφελος».

2. Η πρόταση για ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή, με αντικατάσταση του υπουργού στη Βουλή από τον πρώτο επιλαχόντα για όσο συμμετέχει στο υπουργικό συμβούλιο. Το θέμα προκάλεσε ερωτηματικά και σκεπτικισμό σε ένα σημαντικό κομμάτι των γαλάζιων.

Από την κυβέρνηση λένε πως πρόκειται για μία πρόταση που δεν αφορά τις επόμενες εκλογές και σημειώνουν πως θα τεθεί σε διάλογο, θέλοντας να μην φουντώσει ένα νέο μέτωπο. Μάλιστα με το βλέμμα στραμμένο στους βουλευτές του κόμματος υπογραμμίζεται πως το θέμα πρόκειται να συζητηθεί και στο συνέδριο της ΝΔ (το οποίο θα γίνει από τις 15 έως τις 17 Μαΐου).

Πάντως, στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας τα «παράπονα» δεν έχουν σταματήσει και μένει να φανεί ποιες κινήσεις θα γίνουν το επόμενο διάστημα για να βελτιωθεί η κατάσταση. Να σημειωθεί εδώ πως ο Γιώργος Βλάχος είπε πως μετά το Πάσχα πρέπει να συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ανάλογο κλίμα επικρατεί και σε άλλους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος αν και δεν έχουν τοποθετηθεί δημόσια.

Στο μεταξύ έχουν αυξηθεί οι «γαλάζιες» αναφορές σχετικά με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την πιο αιχμηρή τοποθέτηση να είναι από τον Άδωνι Γεωργιάδη. Μάλιστα ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στην αντιπολίτευση -την οποία κατηγόρησε για υποκρισία- και σημείωσε «μην τολμήσει βουλευτής της αντιπολίτευσης να πει σε εμένα για ρουσφέτι νεοδημοκράτη, γιατί θα δει στο Twitter μου τα μηνύματα του».

Δημοσκοπικά… καμπανάκια

Απώλειες για το κυβερνών κόμμα δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, με αποτέλεσμα να χτυπούν… καμπανάκια στο γαλάζιο στρατόπεδο. Η ΝΔ διατηρεί βέβαια τη μεγάλη απόσταση από την αντιπολίτευση, ωστόσο φαίνεται πως δεν κατάφερε να διατηρήσει την άνοδο των ποσοστών της που είχε το Μάρτιο.

Ειδικότερα σε έρευνα της Alco τα ποσοστά της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων υποχωρούν στο 23.8% (μειωμένα κατά 1,3% σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση) και το ΠΑΣΟΚ που είναι στη δεύτερή θέση πηγαίνει στο 12%. Αλλά και σε έρευνα της Interview η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου υποχωρεί στο 26.4% και καταγράφει μείωση των ποσοστών κατά 2,3%.

Στην Πειραιώς αναγνωρίζουν βέβαια πως οι δημοσκοπήσεις αποτελούν μία φωτογραφία της στιγμής και αναμένουν τις μετρήσεις που θα γίνουν μετά το Πάσχα για να υπάρχει μία πιο ξεκάθαρη εικόνα για το πως διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό.

Πηγή: ethnos.gr

