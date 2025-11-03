Άλκης Καμπανός: Στο Εφετείο Θεσσαλονίκης η υπόθεση δολοφονίας του 19χρονου – Ο εισαγγελέας ζητά μεγαλύτερες ποινές

Αναμένεται να υποβληθούν αιτήματα αναβολής - Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει και τις επιθέσεις κατά των 2 φίλων του 19χρονου

Ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης αναμένεται να βρεθούν σήμερα (03.11.2025) 12 οπαδοί του ΠΑΟΚ για την φρικιαστική δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού που σκοτώθηκε σε οπαδικό επεισόδιο, την 1η Φεβρουαρίου του 2022, στην περιοχή της Χαριλάου.

Μετά την απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου, οι «12» επέστρεψαν στις φυλακές. 7 από αυτούς έχουν καταδικαστεί με ισόβια κάθειρξη και επιπλέον με πολυετείς ποινές καθείρξεις ως συναυτουργοί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και οι υπόλοιποι 5 με πρόσκαιρες ποινές κάθειρξης ως απλοί συνεργοί στην ίδια πράξη. Η δίκη στο Εφετείο Θεσσαλονίκης για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, θα ξεκινήσει για τους περισσότερους κατηγορούμενους από μηδενική βάση, χωρίς το Δικαστήριο να δεσμεύεται από την ετυμηγορία των δικαστών του πρώτου βαθμού.

Ο λόγος διότι ο πρώην προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Νίκος Καλλίδης είχε ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, τον Ιούλιο του 2023, λίγες μέρες αφότου έπεσε η «αυλαία» της πρωτοβάθμιας δίκης, ζητώντας να επιβληθούν μεγαλύτερες ποινές. Σχετικά με την σημερινή δίκη, αναμένεται υποβληθούν αιτήματα αναβολής.

Θεωρώντας εσφαλμένη την απόφαση όσον αφορά τη μετατροπή της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός έκρινε ότι οι κατηγορούμενοι έπρεπε να καταδικαστούν για ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο, όπως ήταν η αρχική δίωξη. Επιπλέον, για 3 κατηγορούμενους θεώρησε ότι δεν έπρεπε να καταδικαστούν για συνέργεια, αλλά ο ένας για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο και οι άλλοι 2 για συναυτουργία στην ίδια ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο. Η έφεση δεν αγγίζει δύο από τους κατηγορούμενους και πρακτικά μόνο γι’ αυτούς ισχύει η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης τους.

Εκτός από τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει τις συνδεόμενες με την επίθεση πράξεις εναντίον των δύο φίλων του, κατά το ίδιο αιματηρό επεισόδιο που «πάγωσε» το πανελλήνιο.

