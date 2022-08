Επίσημο: Νέος αρχιδιαιτητής στην Αίγυπτο ο Κλάτενμπεργκ!

Νέα πρόκληση στην καριέρα του Μαρκ Κλάτενμπεργκ, ο οποίος μετά την θητεία του για δύο χρόνια ως αρχι-διαιτητής της ελληνικής Super League, μετακομίζει στην Αίγυπτο για να αναλάβει το ίδιο πόστο στην χώρα των Φαραώ.

Την είδηση ανακοίνωσε ο ίδιος ο Άγγλος μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Twitter, ευχαριστώντας παράλληλα αυτούς που συνέβαλλαν ώστε να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία.

I am so excited to commence my role as Head of the Refereeing Committee for the Egyptian FA, coming to OM Eldonia. 🇪🇬 #egypt @EFA #egyptfa #football thank you @cat4psm for facilitating the move