Τώρα θα πειστεί η Γιουνάιτεντ! Ομάδα δίνει 20 πρόβατα για να πάρει τον Κριστιάνο! (pic)

Το μέλλον του Πορτογάλου σούπερ σταρ παραμένει στον... αέρα καθώς επιμένει να αποχωρήσει από τους «κόκκινους διαβόλους», αλλά δεν βρίσκεται ομάδα που να τον θέλει. Και να μπορεί, βέβαια, να τον αποκτήσει.

Ή, τουλάχιστον, δεν βρισκόταν ομάδα... Η Κλάκσβικ από τα νησιά Φερόε προσφέρει είκοσι... πρόβατα (από τα καλύτερά της όπως σημειώνει) για να κάνει δικό της τον Ρονάλντο!

Τίμια προσπάθεια, αλλά...

We have submitted an offer of our 20 best sheeps for Ronaldo. We are currently waiting a response from United. 😉 https://t.co/brPBJLz1uw