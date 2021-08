MVP ο Μπίσεσβαρ κόντρα στη Μποέμιανς

Με ένα γκολ και μία ασίστ και πολύ καλή εν γένει αγωνιστική παρουσία ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ «κέρδισε» την ψήφο από το κοινό του ΠΑΟΚ και αναδείχθηκε ως ο πολυτιμότερος παίκτης κόντρα στη Μποέμιανς.

Στο παιχνίδι με τη Μποέμιανς, στην Τούμπα, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa Conference League, ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ ήταν εκ των πρωταγωνιστών των «ασπρόμαυρων» και έτσι αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης.

Ο ΠΑΟΚ διόρθωσε τα λάθη του Δουβλίνου, ήταν σοβαρός, είχε ουσία και κατάφερε να ανατρέψει το σκορ του πρώτου αγώνα, επικρατώντας με 2-0 της Μποέμιανς και πήρε το εισιτήριο για τα Play Offs της διοργάνωσης. Πρωταγωνιστής για τον Δικέφαλο ήταν ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ . Ο μέσος από το Σουρινάμ έκανε σπουδαίο παιχνίδι, έδωσε μία ασίστ, πέτυχε ένα γκολ με άψογο τελείωμα και οδήγησε τον Δικέφαλο στη νίκη.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match o Μπίσεσβαρ συγκέντρωσε το 60,07% των ψήφων του κοινού και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο. Στη δεύτερη θέση έμεινε ο εξαιρετικός Στέφαν Σβαμπ , ο οποίος πέρα από το γκολ που σημείωσε, με το οποίο άνοιξε το σκορ του αγώνα, ήταν κυρίαρχος στη μεσαία γραμμή, ενώ την τριάδα έκλεισε ο Ομάρ Ελ Καντουρί , ο οποίος έφτιαξε το γκολ του Μπίσεσβαρ , σημείωσε ένα κανονικό γκολ που δεν μέτρηση και ήταν μόνιμη πηγή κινδύνων για την αντίπαλη άμυνα.