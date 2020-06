Ζαμπά: «Μη μένετε σιωπηλοί, ποτέ δεν θα μας κλείσουν το στόμα μας»

View this post on Instagram

Essa luta só terá fim quando todos entenderem o real significado. Não se cale. Não se curve. Não baixe a cabeça. NUNCA aceite qualquer insulto pela sua cor. Essa luta será pelo Floyd. Será pelo João Pedro. E por todos que sofreram injustamente. JAMAIS nos calaremos. JAMAIS nos calarão. Vidas negras importam! This struggle will only end when everyone understands the real meaning. Don't be silent. Don't bow. Don't bow your head. NEVER accept any insult for your color. This fight will be for George Floyd. It will be for João Pedro. And for all who suffered unjustly. We will NEVER be silent. They will NEVER silence us. Black lives matter! ✊🏽✊🏾✊🏿 #BlackLivesMatter #GeorgeFloyd #JoaoPedroPresente #SayNoToRacism #DigaNaoAoRacismo