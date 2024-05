Ο Ολυμπιακός «σκούπισε» τα δάκρυα του μικρού φιλάθλου και του «φόρεσε» το χαμόγελο του… Βερολίνου (vid)

Με ανάρτησή του η ΚΑΕ Ολυμπιακός θυμήθηκε τον μικρό της φίλαθλο που έκλαιγε μετά την ήττα στο Game 2 της σειράς με την Μπαρτσελόνα.

Με μήνυμά τους οι «ερυθρόλευκοι», αφού καλημέρισαν τον κόσμο, έγραψαν: «Η επιτυχία ξεκινάει με κλάματα και τελειώνει με δάκρυα χαράς. Χαμογέλασε μικρέ και μάζεψε τα πράγματά σου. Βερολίνο ερχόμαστε!».

Kalimera! 😊☕️❤️



SUCCESS starts from sad tears and Ends with happy tears…



Put a smile on your face Kiddo and pack your bags.



Berlin here we come!!!#OlympiacosBC #TogetherWeFight #WeAreOlympiacos pic.twitter.com/eLw8DgiFUx