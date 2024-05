Εκπληκτικός Φέρντιναντ: Δεν... πάτησε το σήμα της Ρεάλ από σεβασμό (vid)

Ο βετεράνος στόπερ, που πλέον έχει ρόλο τηλεσχολιαστή βρέθηκε για λογαριασμό της αγγλικής τηλεόρασης στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου και κατά την έξοδό του στον αγωνιστικό χώρο, απέφυγε να... πατήσει το σήμα της Ρεάλ.

«Σέβομαι το έμβλημα αυτό! Είναι στο πιο ιστορικό και πιο σπουδαίο γήπεδο του κόσμου…», εξήγησε ο Ρίο Φέρντιναντ για την κίνησή του, κερδίζοντας τα θετικά σχόλια των οπαδών της Ρεάλ.

Rio Ferdinand shows respect by avoiding stepping on the Real Madrid badge. ⚪👏pic.twitter.com/1Uq5S6YvIZ