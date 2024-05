Σοκ με Θανάση Αντετοκούνμπο - Υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα!

Μια είδηση που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό και την Εθνική Ελλάδος ενόψει του Προολυμπιακού τουρνουά προέκυψε από την Αμερική, αφού ο Θανάσης Αντετοκούνμπο υπέστη σοβαρό τραυματισμό και θα αναγκαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Όπως αναφέρει ο Σαμς Χαράνια, ο Έλληνας φόργουορντ υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα στην προπόνηση των Μπακς και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για να αντιμετωπιστεί η ζημιά.

Ο τραυματισμός του Θανάση Αντετοκούνμπο, επηρεάζει και την Εθνική ομάδα, αφού σε έναν μήνα θα διεξαχθεί το Προολυμπιακό τουρνουά και δεδομένης της επέμβασης που θα υποβληθεί ο Έλληνας φόργουορντ δεν θα μπορέσει να προσφέρει στην «γαλανόλευκη»!

