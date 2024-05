Ίρβινγκ: «Ο Ντόντσιτς είναι ενα μεγάλο... αρκουδάκι» (vid)

Για μια ακόμα φορά Λούκα Ντόντσιτς και Κάιρι Ίρβινγκ ήταν οι απόλυτοι πρωταγωνιστές στην νίκη της ομάδας του με τους δύο παίκτες να δίνουν το παρών στη συνέντευξη Τύπου με τον Αμερικάνο να... κλέβει την παράσταση χαρκτηρίζοντας τον Σλοβένο ως... αρκουδάκι.

«Όταν ήρθα στο Ντάλας αντιμετώπισα πολλά ψυχικά, πνευματικά, συναισθηματικά θέματα και με αγκάλιασαν. Δεν έχω το τέλειο ταξίδι, οπότε το να έρθω στο συγκεκριμένο περιβάλλον δεν ήξερα πώς θα λειτουργήσει στο παρκέ, αλλά πίστευα πως θα τα καταφέρουμε έξω από αυτό. Αυτός ο τύπος (σ.σ. ο Ντόντσιτς) είναι ένα μεγάλο "αρκουδάκι" μερικές φορές στο παρκέ. Μεγάλος ανταγωνιστής. Θα πω μεγάλο "αρκουδάκι" που του αρέσει να ανταγωνίζεται. Θέλω να είμαι συμπαίκτης και αδερφός δίπλα του, που θα τον βοηθήσει να βελτιωθεί ως άνθρωπος και να πετύχει όλα όσα θέλει να πετύχει. Ξέρω ότι νιώθει το ίδιο και αυτός».

