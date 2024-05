Επίσημο: Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Κέντρικ Ναν

Η νέα "βόμβα" του Παναθηναϊκού Aktor, η νέα "βόμβα" του Δημήτρη Γιαννακόπουλου είναι γεγονός. Μετά τη χθεσινοβραδινή του ανακοίνωση, ήρθε η σειρά της ΚΑΕ Παναθηναϊκός να ανακοινώσει με κάθε επισημότητα την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Κέντρικ Ναν.

Μάλιστα στην ανακοίνωση της ΚΑΕ αναφέρεται πως ο παίκτης έχει τη δυνατότητα του ΝΒΑ out υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ποιες είναι αυτές; Να καταφέρει να βρει εγγυημένο συμβόλαιο για όλη τη σεζόν και να το κάνει μέχρι το αργότερο τα μέσα Ιουλίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ:

"Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Κέντρικ Ναν ως το καλοκαίρι του 2026. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις ο αθλητής διατηρεί το δικαίωμα χρήσης NBA Out".

Δείτε και την ανακοίνωση του ατζέντη του Κέντρικ Ναν:

We are pleased to announce the signing of Kendrick Nunn to a 2yr extension with Panathinaikos. This extension will allow Kendrick the flexibility to continue to pursue his dream of returning to @NBA should exercising an NBA out-clause .#octagonfamily pic.twitter.com/ZpdRqJZ0gP