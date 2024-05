Λύγισε ο Μάικ Τζέιμς μετά τον αποκλεισμό της Μονακό από την Φενέρμπαχτσε (vid)

Μπορεί η Μονακό να είχε το πλεονέκτημα έδρας, ωστόσο η Φενέρμπαχτσε έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία της Ευρωλίγκας που κάνει break σε Game 5, με τους Τούρκους να κλείνουν θέση στο Final 4 του Βερολίνου όπου θα τεθούν αντιμέτωποι με τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό.

Μετά το τέλος του αγώνα, μάλιστα ο Μάικ Τζέιμς «έσπασε» από την συναισθηματική φόρτιση και έβαλε τα κλάματα, όντας απαρηγόρητος για τον αποκλεισμό της Μονακό, που απώλεσε την ευκαιρία να βρεθεί στο Final Four παρά το πλεονέκτημα που πήρε στη Regular Season.

Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν για ακόμη ένα ματς πρωταγωνιστής για τους Μονεγάσκους έχοντας 20 πόντους (3/5 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα, ωστόσο δεν μπόρεσε να αποτρέψει τον αποκλεισμό της Μονακό...

Mike James got emotional after the final whistle of GAME 5 vs Fenerbahce 😕 pic.twitter.com/WktN0AtVXx