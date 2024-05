Το NBA υποκλίθηκε ξανά στον Γιόκιτς: Για τρίτη φορά MVP (pic)

Ο Νίκολα Γιόκιτς μπορεί την περσινή σεζόν να μην κατέκτησε το βραβείο του MVP, ωστόσο πανηγύρισε το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του και πρώτο στην ιστορία των Ντένβερ Νάγκετς με τον Σέρβο σέντερ να συνεχίζει με φόρα και την φετινή σεζόν.

Ο Γιόκιτς για ακόμη μια σεζόν έκανε πράγματα και θαύματα στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη και για τρίτη φορά στην καριέρα του αναδείχθηκε ως ο MVP της regular season, βάζοντας το όνομά του σε μια λίστα με ιερά τέρατα του NBA.

Ο ηγέτης των Νάγκετς έγινε ο ένατος παίκτης στην ιστορία της Λίγκας που κατακτάει τουλάχιστον τρεις φορές το βραβείο του MVP, με τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ να βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας με έξι κατακτήσεις.

Ακολουθούν οι Μάικλ Τζόρνταν και Μπιλ Ράσελ με πέντε, οι Ουίλτ Τσάμπερλεϊν και Λεμπρόν Τζέιμς με τέσσερις και οι Λάρι Μπερντ, Μάτζικ Τζόνσον, Μόουζες Μαλόουν και πλέον ο Νίκολα Γιόκιτς με πέντε.

Nikola Jokic joins an elite group of NBA legends as the 9th player to win #KiaMVP 3 or more times! #NBAAwards



Kareem Abdul-Jabbar (6)

Michael Jordan (5)

Bill Russell (5)

Wilt Chamberlain (4)

LeBron James (4)

Larry Bird (3)

Magic Johnson (3)

Moses Malone (3) https://t.co/O1fFhtZkAK pic.twitter.com/nrOVIqMtPO