Μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη για πρώην παίκτη των Λαμία-ΑΕΛ

Ο πρώην μεσοεπιθετικός της Λαμίας και της ΑΕΛ, Πίτι παραδέχθηκε ότι βανδάλισε το αυτοκίνητο του προέδρου της Ατλέτικο Πίντο το 2022!

Ο 45χρονος πλέον βετεράνος ποδοσφαιριστής, σύμφωνα με το κατηγορητήριο τον Οκτώβριο του 2022, προσέγγισε όχημα σε χώρο στάθμευσης εμπορικού κέντρου και προκάλεσε φθορές χρησιμοποιώντας τα κλειδιά του.

Το αυτοκίνητο ανήκε στον πρόεδρο της Ατλέτικο Πίντο, Χοσέ Μαρία Γκαρθόν, με τις κάμερες ασφαλείας να καταγράφουν τις κινήσεις του Πίτι, που οδήγησαν το θέμα στα δικαστήρια, με τον πρώην παίκτη των Λαμία-ΑΕΛ να παραδέχεται την πράξη του.

Σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, η δίκη ολοκληρώθηκε και στον Πίτι επιβλήθηκε ποινή που περιλαμβάνει χρηματικό πρόστιμο έξι μηνών (550 ευρώ μηνιαίως), καθώς και την κάλυψη των δικαστικών εξόδων.