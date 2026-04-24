ΠΑΟΚ-ΟΦΗ: Οι ασπρόμαυροι συνδετικοί «κρίκοι» - Ο Φραντζέσκος και ο... Γιακουμάκης

Πολλοί και διαφορετικοί είναι οι συνδετικοί «κρίκοι» ανά τα χρόνια μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, από τον Κώστα Φραντζέσκο μέχρι τον Γιώργο Γιακουμάκη.

«Ασπρόμαυρο» ραντεβού στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, καθώς ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, αποτελούν τους δύο μεγάλους φιναλίστ, του φετινού Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Μία... συνήθεια στις αρχές των 00s

Πριν την αλλαγή χιλιετίας, ελάχιστοι -για την ακρίβεια- μόλις ένας, ο Πέτρος Βουζουνεράκης, ήταν ο μοναδικός με πέρασμα τόσο στον ΟΦΗ όσο και στον ΠΑΟΚ, κάτι που έγινε... συνήθεια στην αρχή των 00s.

Ακολούθησε ο Κώστας Φραντζέσκος, ενώ παίκτες όπως Κοσμίν Μπαρκαουάν, Παντελής Κωνσταντινίδης, Ρικάρντο Ματίας Βερόν, Παναγιώτης Κουρδάκης, Θανάσης Παπάζογλου, Βασίλης Κουτσιανικούλης, Ντάνι Φερνάντες έχουν φορέσει τα «ασπρόμαυρα» τόσο της Κρήτης, όσο και της Θεσσαλονίκης.

«Μιλώντας» πιο σύγχρονα, και οι Νίκος Κοροβέσης, Μάρκο Μιχόγεβιτς, Παναγιώτης Δεληγιαννίδης, Απόστολος Γιάννου και Απόστολος Διαμαντής έκαναν το ίδιο δρομολόγιο (Θεσσαλονίκη-Ηράκλειο), σε μία αρκετά δύσκολη περίοδο για τους Κρητικούς.

Λάμπρου και... Γιακουμάκης

Δύο ακόμα παίκτες από το PAOK Academy (Κώστας Μπαλογιάννη και Αλέξανδρος Γκαργκαλατζίδης) πήραν μεταγραφή πρόσφατα για την ομάδα του ΟΦΗ, ενώ από τους δύο φιναλίστ είχε πέρασμα και ο Λάζαρος Λάμπρου, που φέτος αγωνίζεται στην πόλη που φιλοξενεί τον τελικό, τον ΝΠΣ Βόλο.

Ένα αρκετά «περίεργο» δρομολόγιο για τον Τίτο Κουτεντάκη, ο οποίος βρισκόταν στις ακαδημίες του ΟΦΗ μέχρι τα 15 του χρόνια, πήρε μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, αλλά επέστρεψε ξανά στους «ασπρόμαυρους» του Ηρακλείου, πριν πάει λίγα χιλιόμετρα δυτικότερα για λογαριασμό του ΑΟ Χανίων Κισσσαμικού.

Last but not least, ο Γιώργος Γιακουμάκης. Ο «άτυχος» του φετινού τελικού, καθώς τραυματίστηκε λίγες μέρες πριν το «ραντεβού» του Πανθεσσαλικού, με τη σεζόν του Κρητικού να τελειώνει άδοξα νωρίτερα του αναμενομένου.

Χαρακτηριστικό είναι πως στην πιο πρόσφατη μονομαχία ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, ο νυν φορ του Δικεφάλου, σκόραρε για το 3-0, τέρμα το οποίο δεν πανηγύρισε, σεβόμενος το πέρασμά του από την ομάδα της γενέτειράς του.