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Θριαμβευτική και θεαματική νίκη για την Ίντερ Μαϊάμι με γκολ–ποιήματα από Ντε Πολ και Σουάρες

Ποδόσφαιρο
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Η Ίντερ Μαϊάμι δεν αρκέστηκε απλώς στη νίκη απέναντι στη Real Salt Lake, αλλά φρόντισε να προσφέρει και θέαμα, επικρατώντας με 2-0 χάρη σε δύο εντυπωσιακά γκολ.

Η ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ «καθάρισε» το παιχνίδι στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης, μέσα σε λίγα μόλις λεπτά. Στο 81’, ο Ροντρίγκο Ντε Πολ άνοιξε το σκορ με δυνατό σουτ εκτός περιοχής, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του.

Πριν προλάβουν οι φιλοξενούμενοι να αντιδράσουν, στο 83’ ο Λουίς Σουάρες διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα με άψογο τελείωμα στην κίνηση, «κλειδώνοντας» τη νίκη.

Τα δύο τέρματα, που σημειώθηκαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ξεχώρισαν όχι μόνο για τη σημασία τους αλλά και για την ποιότητά τους, χαρίζοντας στην Ίντερ Μαϊάμι μια επιβλητική και παράλληλα θεαματική επικράτηση.

Θριαμβευτική και θεαματική νίκη για την Ίντερ Μαϊάμι με γκολ–ποιήματα από Ντε Πολ και Σουάρες