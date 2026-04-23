Ολυμπιακός: Φουλάρει για ΠΑΟΚ

Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για τα προσεχή παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, με στόχο το 2 στα 2.

Τα δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ σκέφτεται μόνο ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό και καταστρώνει τα πλάνα του με στόχο το 2 στα 2. Οι δύο αναμετρήσεις σε Τούμπα πρώτα και Φάληρο μετά, θα κρίνουν την πορεία των «ερυθρόλευκων» προς τον τίτλο, αλλά και τη μάχη τη δεύτερης θέσης.

Οι Πειραιώτες γνωρίζουν πως δεν έχουν περιθώρια για νέες απώλειες, καθώς βρίσκονται στο -5 από την κορυφή και για να συνεχίσουν να έχουν ελπίδες για την κατάκτηση του τίτλου, δεν πρέπει να στραβοπατήσουν.

Η νίκη επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο έφερε άνεμο αισιοδοξίας στον Ρέντη, αλλά ο Βάσκος τεχνικός έχει υπογραμμίσει πως απαιτείται η ίδια συγκέντρωση και η ίδια ένταση έως το φινάλε, καθώς αυτά τα στοιχεία μπορούν να κρίνουν τα ντέρμπι.

Ωστόσο, δεν παρεκκλίνει ο Μεντιλίμπαρ από το πλάνο του με τα ρεπό, θέλοντας να φροντίσει να αποφορτίζονται οι παίκτες. Γι’ αυτό εκτός από το ρεπό της Τρίτης, οι παίκτες του θα καθίσουν και το Σαββατοκύριακο, για να ξεκινήσει εντατικά η προετοιμασία για τον ΠΑΟΚ από τη Δευτέρα.