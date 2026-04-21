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«Απεγνωσμένοι στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας μετά τη φυγή Νίκολιτς»

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Θέμα συζήτησης αποτελεί στη Ρωσία η πορεία της ιστορικής ομάδας, λίγους μήνες μετά το «διαζύγιο» με τον Σέρβο.

Η απόφαση του Μάρκο Νίκολιτς να έρθει στην Ελλάδα το περσινό καλοκαίρι έφερε το... χαμόγελο στην ΑΕΚ και μοιάζει να το... στέρησε στις τάξεις της ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Ο Αντρέι Καντσέλσκις, πρώην ποδοσφαιριστής της, ανέφερε ότι το mentality της ομάδας είναι σε πτώση και ότι βρίσκονται σε απόγνωση μετά την αποχώρηση του Σέρβου τεχνικό.

Από τη δική του μεριά, ο Αλεξάνταρ Γκρίσιν σχολίασε ότι η αγωνιστική κάμψη και η έλλειψη ταυτότητας δεν θα αλλάξουν όσο ο διάδοχος του Νίκολιτς, Φάμπιο Σελεστίνι, παρεμένει στον πάγκο. Μάλιστα, είναι πιθανό να αποτελέσει παρελθόν, καθώς οι Μοσχοβίτες είναι στην 6η θέση με 43 βαθμούς και -12 από την πρωτοπόρο Ζενίτ. 

Την περσινή περίοδο (2024-25), η ΤΣΣΚΑ κατέκτησε το Κύπελλο Ρωσίας και τερμάτισε στην 3η θέση της Λίγκας, διεκδικώντας το πρωτάθλημα. Μάλιστα, η ομάδα χαρακτηριζόταν από την πειθαρχία, τη σταθερότητα και την ξεκάθαρη αγωνιστική φιλοσοφία, όσα λείπουν σήμερα, με αποτέλεσμα όσοι πονούν τον σύλλογο να αναπολούν τον νυν τεχνικό της ΑΕΚ.

«Απεγνωσμένοι στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας μετά τη φυγή Νίκολιτς»