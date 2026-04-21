«Απεγνωσμένοι στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας μετά τη φυγή Νίκολιτς»

Θέμα συζήτησης αποτελεί στη Ρωσία η πορεία της ιστορικής ομάδας, λίγους μήνες μετά το «διαζύγιο» με τον Σέρβο.

Η απόφαση του Μάρκο Νίκολιτς να έρθει στην Ελλάδα το περσινό καλοκαίρι έφερε το... χαμόγελο στην ΑΕΚ και μοιάζει να το... στέρησε στις τάξεις της ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Ο Αντρέι Καντσέλσκις, πρώην ποδοσφαιριστής της, ανέφερε ότι το mentality της ομάδας είναι σε πτώση και ότι βρίσκονται σε απόγνωση μετά την αποχώρηση του Σέρβου τεχνικό.

Από τη δική του μεριά, ο Αλεξάνταρ Γκρίσιν σχολίασε ότι η αγωνιστική κάμψη και η έλλειψη ταυτότητας δεν θα αλλάξουν όσο ο διάδοχος του Νίκολιτς, Φάμπιο Σελεστίνι, παρεμένει στον πάγκο. Μάλιστα, είναι πιθανό να αποτελέσει παρελθόν, καθώς οι Μοσχοβίτες είναι στην 6η θέση με 43 βαθμούς και -12 από την πρωτοπόρο Ζενίτ.

Την περσινή περίοδο (2024-25), η ΤΣΣΚΑ κατέκτησε το Κύπελλο Ρωσίας και τερμάτισε στην 3η θέση της Λίγκας, διεκδικώντας το πρωτάθλημα. Μάλιστα, η ομάδα χαρακτηριζόταν από την πειθαρχία, τη σταθερότητα και την ξεκάθαρη αγωνιστική φιλοσοφία, όσα λείπουν σήμερα, με αποτέλεσμα όσοι πονούν τον σύλλογο να αναπολούν τον νυν τεχνικό της ΑΕΚ.