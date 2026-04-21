«Πλήγμα» στον ΠΑΟΚ - Νοκ άουτ με θλάση β´ βαθμού ο Γιακουμάκης!

Ο Κρητικός φορ υπέστη εκ νέου θλάση και χάνει κατά πάσα πιθανότητα όλο το υπόλοιπο της σεζόν για τον ΠΑΟΚ - Θέμα και με Λόβρεν!

Μεγάλο πλήγμα για τον ΠΑΟΚ και τον Ραζβάν Λουτσέσκου καθώς τα αποτελέσματα της μαγνητικής του Γιώργου Γιακουμάκη είναι αρκετά δυσάρεστα. Ο Κρητικός φορ, υπέστη θλάση β' βαθμού, κάτι που σημαίνει πως θα τον αφήσει για μεγάλο διάστημα εκτός, το οποίο θα εξαρτηθεί κυρίως και από την αντίδραση του οργανισμού του.

Σε ότι έχει να κάνει με τον Ντέγιαν Λόβρεν, ο Κροάτης αμυντικός αποκόμισε διάστρεμμα από το ντέρμπι με την ΑΕΚ και η κατάστασή του αξιολογείται συνεχώς.

Όσο για τον Κιρίλ Ντεσπόντοφ, ο Βούλγαρος συνέχισε με θεραπεία...

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο ΠΑΟΚ:

Τα πάντα μένουν στην άκρη. Το Σάββατο (25.04) ο ΠΑΟΚ έχει ραντεβού με την ιστορία και τη δυνατότητα να κατακτήσει ένα ακόμα τρόπαιο. Η ομάδα με απόλυτη συγκέντρωση προετοιμάζεται για το μεγάλο παιχνίδι.

Τη Δευτέρα (20.04) η ομάδα έκανε αποθεραπεία κι αποκατάσταση στη Νέα Μεσημβρία και το πρωί της Τρίτης (21.04) ξεκίνησε κι επίσημα η προετοιμασία για τον τελικό κόντρα στον ΟΦΗ. Η μέρα περιελάμβανε προθέρμανση, κατοχή, τακτική και παιχνίδι σε μικρό χώρο.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης υποβλήθηκε σε μαγνητική που έδειξε πως έχει υποστεί θλάση δευτέρου βαθμού στον αριστερό δικέφαλο. Το διάστημα απουσίας του θα εξαρτηθεί από την αντίδραση του οργανισμού στις θεραπείες. Ο Ντέγιαν Λόβρεν υπέστη διάστρεμα στην δεξιά ποδοκνημική στο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ. Ο Κροάτης ξεκίνησε θεραπείες και η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά. Τέλος με θεραπεία συνέχισε κι ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ.