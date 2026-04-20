Η Γιουβέντους επικράτησε 2-0 της Μπολόνια στο Τορίνο και έφυγε στο +5 από Κόμο και Ρόμα στη «μάχη» για το Champions League.

Η ήττα της Κόμο από τη Σασουόλο και η ισοπαλία της Ρόμα με την Αταλάντα (1-1) άνοιξαν τον δρόμο στους Bianconeri να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο το Champions League της επόμενης σεζόν και δεν άφησαν την ευκαιρία να πάει χαμένη.

Απέναντι στη Μπολόνια, η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι μπήκε δυνατά και προηγήθηκε μόλις στο 2’, με τον Ντέιβιντ να σκοράρει με κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Καλουλού. Στη συνέχεια οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον έλεγχο και δημιούργησαν ευκαιρίες για δεύτερο γκολ στο πρώτο μέρος, με πιο χαρακτηριστική το σουτ του Χολμ που σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι στο 34’. Οι Τορινέζοι «κλείδωσαν» τη νίκη στο 57’ με κεφαλιά του Τουράμ μετά από σέντρα του ΜακΚένι, ενώ η Μπολόνια είχε δοκάρι στο 63’ με τον Ρόου, όμως το 2-0 παρέμεινε.

Έτσι, η Γιουβέντους ανέβηκε στους 63 βαθμούς και παραμένει στην 4η θέση, 3 πίσω από Μίλαν και Νάπολι, ενώ αύξησε τη διαφορά της στο +5 από Κόμο και Ρόμα.